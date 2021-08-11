Свердловский бизнес-акселератор "Прорыв" начал набор новых участников

ТАСС, 11 августа. Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП) и Екатеринбургский центр развития предпринимательства (ЕЦРП) объявили о наборе участников в программу обучения производственного бизнес акселератора "Прорыв", сообщили в среду организаторы.

"С 1 сентября стартует третий поток акселератора. Как и прежде, обучение продлиться шесть недель. За это время участники займутся проработкой гипотез развития, юнит-экономикой, бережливым производством, интернет-маркетингом, построением СРМ-систем, развитием персонала и личным ростом. Обучение проходит в формате онлайн, что позволяет привлечь ведущих бизнес-трекеров со всей России", - сказано в сообщении.

Для предпринимателей из Свердловской области участие в программе бесплатное, добавили организаторы.

Акселератор "Прорыв" впервые был представлен в мае 2020 года на неделе бизнеса в Екатеринбурге и стал первым производственным бизнес-акселератором в России. Учебная программа курса была разработана ЕЦРП при поддержке СОФПП и Администрации Екатеринбурга в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В августе 2020 года проект производственного акселератора "Прорыв" был презентован на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) (https://tass.ru/novosti-partnerov/9981581) в рамках всероссийского конкурса по сбору идей, которые должны помочь обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

В 2021 году бизнес-акселератор "Прорыв" получил аккредитацию министерства экономического развития РФ и вошел в Перечень обучающих программ для организации проведения программ обучения субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Участниками первых двух потоков стали почти 150 производственных предприятий из Екатеринбурга и городов Свердловской области с общим оборотом более 8 млрд рублей, которые не только получили новые знания, но и смогли сразу внедрить их на своих предприятиях", - сказано в сообщении.

По словам директора Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрия Постникова, главной особенностью программы является ориентация на оперативное внедрение современных инструментов работы. "Наши учебные блоки охватывают все стадии – от производства до выстраивания продаж, что дает быстрый и видимый результат" – рассказал он. По итогам интенсивного обучения у почти половины участников проекта рост выручки составляет от 10% до 30%, а у трети оборот вырос более чем на 30%.

Подать заявку на участие в бизнес-акселераторе "Прорыв" (https://biz66.ru/axelerator) можно на сайте ЕЦРП (https://ekbiznes.ru/), добавили организаторы.