Директор Института финансов и права УрГЭУ: зимой ставка ипотечного кредита станет еще выше

ТАСС, 12 августа. Директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, крупнейший экономический вуз Уральского региона), профессор, доктор экономических наук Максим Марамыгин в интервью ТАСС прокомментировал высокий спрос на ипотечные кредиты и предостерег от необдуманных инвестиций в недвижимость.

По данным Сбербанка, в первом полугодии 2021 года жители Свердловской области оформили 33,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 83 млрд рублей. Это на 45% по количеству и на 68% по объему больше, чем в том же периоде 2020 года.

"Рекордный рост выдачи ипотечных кредитов был зафиксирован в первой половине 2021 года, сейчас же спрос идет на снижение. В апреле 2020 года президент России Владимир Путин ввел программу льготной ипотеки под низкий процент, которая была призвана в первую очередь поддержать застройщиков в период пандемии, поскольку строительство и инвестиционный сектор – это почти четверть экономики. Соответственно, возможность поддержать застройщиков – это возможность раскрутить не только строительную индустрию, но и кирпичные, цементные и стекольные заводы, деревообрабатывающее производство, а также транспорт, который все это возит", - прокомментировал Марамыгин.

Эксперт добавил, что те, кто планировал приобрести жилье, приобрел его во время действия льготной программы. Впереди, по мнению Марамыгина, ожидается спад спроса на ипотечное кредитование.

"Льготная программа привела к тому, что те, кто хотел взять ипотечный кредит к концу года, взял его сейчас, так как предполагают, что в декабре-январе 2021-2022 года ставка вырастет вновь", - отметил он.

Тем, кто планировал обзавестись жильем, но так и не купил, ученый-экономист советует не торопиться.

"Если вы планировали покупку жилья, но до сих пор не приобрели, то сейчас не время. Ставки по ипотеке будут увеличены, по моим прогнозам, особенно в зимний период 2021-2022 года. А вот во втором квартале 2022 года ситуация в экономике начнет значительно улучшаться. Кроме того, вполне возможно, что к лету 2022 года опустятся темпы инфляции с текущих 6,8% до 5%. Это может привести к тому, что Банк России снизит ключевую ставку, благодаря этому опустятся и ипотечные ставки", - рассказал Максим Марамыгин.

Эксперт также предостерег от необдуманных инвестиций в недвижимость. "Рассматривать жилье как инвестицию на данный момент не самый лучший вариант. Ставки по ипотеке высокие, цены на недвижимость высокие, соответственно период для покупки жилья не самый благоприятный", - считает профессор.

Об университете

Уральский государственный экономический университет - крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 15 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За более чем 50-летнюю историю вуз подготовил свыше 169 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.