В Красноярском крае завершилось формирование бюджета региона на 2022-2024 годы

Москва, 13 августа. Первый этап работы над формированием бюджета региона на 2022-2024 годы завершился в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в Минфине края.

"Комиссия по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам (комиссия СЭР) завершила работу по рассмотрению государственных программ, которые составят основу краевого бюджета на предстоящий бюджетный период", - рассказали в ведомстве.

Обсудили 23 государственных программы, в рамках которых будет распределено более 95% средств краевого бюджета на социальные сферы, поддержку отдельных отраслей экономики и территориальное развитие региона. Краевое правительство должны утвердить их до конца сентября, а сам бюджет региона будет представлен в Законодательное собрание до 15 октября.

Параметры бюджета на следующие годы пока не сообщаются. После весенней корректировки, доходы бюджета края на этот год составляют 271,6 млрд рублей, расходы - 298,2 млрд рублей, дефицит - 26,6 млрд рублей.