Гражданскую продукцию ПАО "МЗИК" задействуют в реконструкции лесопарка Екатеринбурга

ТАСС, 13 августа. ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"), одно из ведущих предприятий ОПК Урала, передало в подконтрольную эксплуатацию ГБУ Свердловской области "Шарташский лесной парк" коммунальную машину МК2000 своего производства для масштабных работ по обновлению крупнейшего в Екатеринбурге Шарташского лесопарка.

В Свердловской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". По словам начальника отдела промышленности и ОПК министерства промышленности и науки Свердловской области Дмитрия Кучмаева, у региона большие планы по созданию инфраструктуры для отдыха. "Шарташский лесопарк в Екатеринбурге - это большая заповедная территория, здесь планируются масштабные работы. Задача министерства - не только сделать красиво и удобно для горожан, но и максимально способствовать развитию региона и вовлечь в это наших промышленников. Данная машина производства МЗИК - хороший пример диверсификации оборонно-промышленного комплекса, она прекрасно справляется со своей работой. Будем проводить на территории лесопарка расширенные испытания и другой техники, в том числе на пересеченной местности", - сказал он.

Заместитель генерального директора ПАО "МЗИК" по гражданской продукции Владимир Хайкин рассказал, что в подконтрольную эксплуатацию передана модернизированная серийная машина. В ней применено новое ПО, есть кондиционер, круиз-контроль и другие удобные опции для водителя. Данный экземпляр МК2000 адаптирован под использование экологически чистого газомоторного топлива (пропан-бутановая смесь), поэтому, по мнению участников проекта, она как нельзя лучше подходит для использования в парковом хозяйстве. "Мы оперативно откликнулись на предложение испытать все наши новинки в условиях реальной эксплуатации. По договоренности с руководством лесопарка мы будем следить, учитывать замечания эксплуатирующей стороны и предложения по работе машины, поскольку в заводских условиях испытывать такого рода технику достаточно сложно", - отметил замгендиректора.

Хайкин добавил, что МК2000, кроме более низкой цены по сравнению с зарубежными аналогами, обладает рядом ценных для российской эксплуатации преимуществ. "В этом году аналогичную машину испытывали на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта" в северных территориях. При минус 30 градусах подходящим для тех условий навесным оборудованием, зимним шнекоротором, она убирала огромные сугробы, и убирала качественно", - рассказал он.

Масштабные работы по обновлению лесопарка стартовали в 2019 году и будут проходить в течение следующих десяти лет. Проект реконструкции предусматривает создание вокруг озера Шарташ пешеходных и велосипедных дорожек, туристических троп, лыжных трасс, детских и спортивных площадок. Директор Шарташского лесопарка Екатеринбурга Артур Зиганшин сразу оценил качество уборки МК2000. "Эффект после прохода машины великолепный, думаю, что население будет довольно. У нас сдан первый участок вело-пешеходной дорожки протяженностью 2,7 км, и пешеходной дорожки протяженностью 4,2 км. В перспективе, когда будет замкнуто кольцо вокруг Шарташского пруда, протяженность составит порядка 12 км. Без этой и другой техники производства ПАО "МЗИК" нам просто не обойтись", - рассказал он, добавив, что достигнута предварительная договоренность с партнерами из ПАО "МЗИК" о проведении здесь полевых испытаний всех гражданских новинок завода, в том числе зимней техники.

"Если будет такая возможность, мы доложим губернатору о ее преимуществах и попробуем приобрести для эксплуатации в нашем парке на постоянной основе", - констатировал Зиганшин.

О машине МК2000

Коммунальная вакуумная подметально-уборочная машина МК2000 разработана ПАО "МЗИК" по договору с Минпромторгом РФ в рамках программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Она на 70% состоит из комплектующих отечественного производства и стоит значительно ниже, чем аналогичная импортная техника. При этом машина не уступает зарубежным аналогам по своим техническим и эксплуатационным характеристикам.

Благодаря уникальной по производительности вакуумной установке МК2000 способна очищать город от снега, грязи и пыли, а также от скапливающихся на дорогах и тротуарах вредных веществ, выделяемых автомобильным транспортом. Она может работать не только на бензине, но и на более безопасном для человека и окружающей среды природном топливе - метане и пропане. Машина рассчитана на эксплуатацию при температуре от минус 15 до плюс 40 градусов по Цельсию, что позволяет использовать ее в различных регионах России. А благодаря современному дизайну коммунальная техника будет органично смотреться на улицах любого современного мегаполиса.

"МК2000 отличается и повышенной комфортностью: она оснащена кондиционером, управление навесным оборудованием осуществляется из кабины, причем информация отображается на большом жидкокристаллическом дисплее", - отмечают в отделе по связям с общественностью предприятия.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.