Челябинский цинковый завод строит новую компрессорную станцию

ТАСС, 13 августа. Новые "легкие" Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ, предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании) обеспечат цеха осушенным воздухом. Как сообщили в пятницу в пресс-службе УГМК, важнейший объект возводят для замены старой поршневой компрессорной, построенной еще в 1934 году. Новая система также станет резервом для компрессоров Комплекса электролиза цинка, которые работают с 2001 года. В дальнейшем их можно будет поэтапно заменить.

"Новая компрессорная станция будет работать по другому принципу. Она будет снабжать цеха осушенным воздухом, что исключит даже малейшую возможность замерзания воздухопроводов", - рассказал заместитель начальника энергетического цеха Эрик Сабитов.

На предприятии отметили, что объект отвечает современным принципам энергосбережения. Производство воздуха станет более эффективным и закроет потребности существующего потребления и вновь вводимых объектов капитального строительства. Также в здании компрессорной станции появится новая просторная операторская комната с современным оборудованием, которое обеспечит управление производством сжатого воздуха по всему заводу.

"Важно, что для электроснабжения новых и существующих компрессоров КЭЦ построено новое распределительное устройство 10 кВ, - отметил Сабитов. - Оно добавит надежности в электроснабжении, а значит и надежности в работе".

Сдача объекта запланирована в сентябре этого года. Стоимость строительства вместе с пусконаладочными работами и оборудованием составила около 330 млн рублей.

О предприятии

АО "Челябинский цинковый завод" - крупнейший в России производитель цинка и сплавов на его основе, располагающий самыми современными мировыми технологиями производства цинка. Основная специализация завода - производство высококачественных сплавов на основе цинка Special High Grade, в том числе сплавов для горячего цинкования. Продукция с маркой АО "ЧЦЗ" используется в различных отраслях: при цинковании стального листа для металлоконструкций и автомобилестроения, в химической промышленности, машиностроении.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. Компания производит цинк, медь, выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.