ТАСС, 16 августа. Команда из Челябинской области прошла в финал конкурса маршрутов "Открой свою Россию", рассказали в понедельник в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Участие в финале конкурса туристических маршрутов "Открой свою Россию" само по себе является подтверждением привлекательности данного туристического направления для любителей путешествовать. На конкурс было подано 96 заявок, и только треть из них прошла в финал", - сказано в сообщении.

Команда Челябинской области сформирована из представителей регионального минэкономразвития, туристического бюро "Спутник", музея "Аркаим" и Магнитогорского металлургического комбината. Среди представленных командой идей - новый маршрут в рамках развития промышленного туризма: "5000 лет металлургии на Южном Урале", добавили в управлении.

"Туристы смогут побывать в Магнитогорске и Аркаиме и увидеть развитие металлургии в нашей стране от примитивных печей до современного промышленного производства мирового уровня", - сказано в сообщении комбината.

О проекте

Всероссийский проект по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах РФ "Открой свою Россию" (18+) проводится в рамках реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. Организатором проекта выступило АСИ при поддержке Ростуризма, Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ, оператором - Агентство стратегического развития "Центр". Финалистами нынешнего конкурса стали 33 так называемых продюсера впечатлений - автора 66 маршрутов, охватывающих все восемь федеральных округов и проходящие по 36 регионам.