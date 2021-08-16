Голосовой робот группы ЦРТ информирует тюменцев о мерах социальной поддержки

Москва, 16 августа. Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему Сбера, установила многоканальную систему автоматического оповещения и анкетирования по цифровым каналам связи в "Центре обеспечения мер социальной поддержки" Тюменской области. Интеллектуальный диалоговый ассистент совершает порядка 1500 звонков в месяц с целью информирования населения о возможных мерах социальной поддержки.

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский сообщил: "Решение группы ЦРТ на основе искусственного интеллекта позволяет проводить оповещение по сценариям пользователя. В этом проекте сервис информирует жителей о мерах социальной поддержки - по срокам назначения пособий, о недостающих документах, необходимых для получения пособий, о праве на льготы. При этом используется синтез речи. Реалистичность, плавность и естественность синтезированной речи позволяет разгрузить операторов, а его высокое качество ценит широкая аудитория - в том числе аудитория старшего поколения. Сервис надежен, прост в установке и использовании, имеет дружелюбный и простой интерфейс. Успешный кейс может быть масштабирован в МФЦ, информационно-аналитических центрах, а также везде, где важны качественные коммуникации и есть потребность в их автоматизации".

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов рассказал: "Разработки Сбера и его дочерних компаний позволяют создавать в городах и регионах новые различные цифровые решения, а также внедрять их в уже существующие сервисы. Комплекс автоматического оповещения и анкетирования группы компаний ЦРТ позволяет центру оптимизировать трудовые ресурсы, увеличить информированность заявителей на меры социальной поддержки, повысить качество обслуживания и уровень удовлетворенности граждан при обращении в органы социальной защиты".

Директор ГКУ ТО "Центр МСП" Ольга Корнилаева сообщила: "В учреждении программа используется в части голосового оповещения по линиям телефонной связи и в виде рассылки текстовых сообщений на e-mail. Программа проста в применении, позволяет осуществлять постоянный мониторинг рассылки оповещений, вести статистику работы и управлять заданиями в зависимости от приоритета. Внедрение продукта "Рупор.БЛИЦ" позволило снизить нагрузку на операторов, перераспределить функции специалистов и обеспечить выполнение ими первоочередных задач по предоставлению мер социальной поддержки населению".

Ранее разработки группы компаний ЦРТ уже внедрялись в Тюменской области. Для учреждений здравоохранения регион приобрел лицензии на пользование системой голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med. Голосовой ассистент появился в отделениях судебно-медицинской экспертизы, в гистологическом, биологическом и медико-криминалистическом отделениях. Качество распознавания речи обеспечивает заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Voice2Med экономит время врачей: заполнение документации голосом проходит на 22% быстрее, чем традиционным способом.