"Михайлов и Партнёры" представляет МиП Digital, практику возглавит Сергей Стукалов

Москва, 16 августа. "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации", крупнейшая коммуникационная компания России по версии рейтинга НР2К, объявляет о расширении своей digital-команды и формировании практики "Михайлов и Партнёры. Digital".

Формирование специализированной практики для реализации digital-проектов продиктовано стремительным развитием спроса на коммуникационный консалтинг в цифровой среде со стороны крупных российских и международных компаний.

Новая практика консолидирует многолетнюю экспертизу "Михайлов и Партнёры" в области цифровых коммуникаций.

МиП Digital представляет расширенную линейку продуктов в области цифровых коммуникаций и сконцентрируется на разработке стратегий присутствия брендов в социальных сетях и сети Интернет, SMM и клиентской поддержке в соцсетях, работе с лидерами мнений, управлении репутацией в интернете. Также МиП Digital будет отвечать за развитие коммуникационных продуктов и услуг на платформе Telegram.

МиП Digital возглавит Сергей Стукалов. Он имеет более чем 10-летний опыт работы на рынке digital-коммуникаций: от создания и управления digital-агентством до организации и развития цифровых каналов коммуникаций и обслуживания клиентов в крупнейших компаниях. До прихода в "Михайлов и Партнёры" Сергей возглавлял внешние коммуникации в социальных медиа телекоммуникационной компании "ВымпелКом" (бренд Билайн), а до этого отвечал за поддержку клиентов Билайн в социальных сетях.

Генеральный директор "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" Андрей Быкасов сообщил: "Сегодня ни один конкурс на выбор коммуникационного консультанта не обходится без задач в области digital-коммуникаций. По нашему прогнозу к 2023 году оборот российского рынка коммуникационного консалтинга в digital вырастет на 20-25% и составит более 320 млрд рублей. Новому подразделению "Михайлов и Партнёры" под руководством хорошо известного рынку Сергея Стукалова предстоит не только удовлетворить этот растущий спрос, но и содействовать развитию цифровых компетенций всей компании".

Директор Практики Digital-коммуникаций Сергей Стукалов отметил: "Глубокое понимание одновременно агентской и клиентской специфики digital-рынка позволит мне и нашей команде максимально эффективно решать задачи, стоящие перед нашими клиентами. Сегодня среди главных драйверов роста на рынке digital-услуг - основанная на потребностях клиента продуктовая линейка, высокое качество сервиса, прозрачные технологии работы и прогнозируемый результат. Именно эти принципы всегда были отличительной чертой "Михайлов и Партнёры", и нам предстоит развивать их в рамках МиП Digital".

О компании "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации"

Основанная в 1993 году, сейчас "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" - ведущая консалтинговая компания в сфере стратегических, интегрированных и цифровых коммуникаций.

C 2009 года "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" - стратегический партнер в России и СНГ международной компании Burson Cohn & Wolfe.

Среди клиентов "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" - крупнейшие российские и международные компании, а также государственные институты.

"Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" занимает лидирующие позиции в области коммуникационного консалтинга в Центральной и Восточной Европе согласно международному рейтингу PRovoke и возглавляет Национальный рейтинг коммуникационных компаний.