ГК "Основа" привлекла компании Fabrique и Studiostaak к созданию комплекса RED7

Москва, 16 августа. К международной команде комплекса премиальных апартаментов RED7, который ГК "Основа" строит в центре Москвы на Садовом кольце, присоединился тандем известнейших компаний из Нидерландов - Fabrique и Studiostaak. В рамках партнерства компании разработают систему креативной навигации для общественных пространств дома.

"Мы изначально поставили перед собой задачу построить высококлассный проект международного уровня и новую визитную карточку Москвы, для чего сформировали под проект международную команду из лучших специалистов. В RED7 большое внимание уделяется каждой детали. Уверен, креативная навигация от такой мощной коллаборации позволит подчеркнуть фирменный стиль RED7 и обеспечит максимальный комфорт для резидентов", - рассказал акционер ГК "Основа" Олег Колченко.

По словам партнера-основателя и стратега по инновациям компании Fabrique Йеруна ван Эрпа, дизайн креативной навигации RED7 - это визуализация души здания. "Для нас честь работать с таким проектом, как RED7, где внимание к деталям говорит об уважении к резидентам и посетителям", - говорит Йерун ван Эрп.

Креативная навигация появится в лобби, в холлах на этажах и в общественных пространствах дома, включая "Небесную гостиную" - клубное пространство с детскими игровыми комнатами, собственным кинотеатром на 15-20 человек, сигарной комнатой, коворкингом, лаунж-зоной, зоной кухни и открытой террасой с авторским ландшафтным дизайном и шикарным видом на центр Москвы.

При этом все элементы будут разработаны таким образом, чтобы создать максимально удобную систему ориентирования в комплексе, органично дополнить дизайн интерьера от известного голландского дизайнера Сабин Марселис и подчеркнуть эстетику и премиальный уровень RED7.

Fabrique - ведущее голландское агентство цифрового дизайна с многолетним опытом работы на международной арене. Агентство специализируется на широком спектре услуг: от интерактивного и UX-дизайна до разработки приложений, веб-сайтов, цифровых систем, программного обеспечения и брендирования. Среди клиентов Fabrique - крупнейшие компании в сфере недвижимости, здравоохранения, финансов, аэропорты, музеи мира.

Именно Fabrique стало разработчиком системы навигации в Схипхоле, главном аэропорту в Нидерландах, автором диджитал-дизайна и онлайн-магазина одного из проектов IKEA, сайта Королевской академии художеств Великобритании.

Агентство было отмечено премией Red Dot Communication Design Award за брендинг нового Национального военного музея (The new National Military Museum) в Сусте и Университета им. Эразма Роттердамского. В числе их клиентов знаменитый Музей Дизайна в Лондоне, фестиваль дизайна Dutch Design Week, Мексиканский музей современного искусства, музей Ван Гога и многие другие. Также Fabrique получило второе место Dutch Interactive Award за разработку сервис-дизайна Жилищной ассоциации De Key, в управлении которой более 37 тыс. домов и апартаментов в Нидерландах.

Специально для разработки и создания навигационной системы для RED7 Fabrique привлекла голландскую компанию Studiostaak, среди клиентов которой - датский Музей современного искусства и дизайна The Stedelijk Museum Amsterdam, ведущая в мире ярмарка произведений искусства и антиквариата TEFAF, Музей The Rijksmuseum в Нидерландах, Национальный музей стекла в Лердаме, Музей современного искусства Крёллер-Мюллер, Международный театр Амстердам, аэропорт Схипхол и многие другие.

Сегодня над созданием нового уникального премиального комплекса RED7 на Садовом кольце вместе с ГК "Основа" работает международная команда специалистов с колоссальным опытом реализации высококлассных проектов. Автором архитектурной концепции комплекса стало культовое архбюро MVRDV из Нидерландов, входящее в ТОП-5 лучших архбюро мира.

В доме с уникальными фасадами, атриумом высотой 15 м и видовыми террасами предусмотрено четыре подземных и 19 надземных этажей. Здесь запроектировано 289 апартаментов с панорамными окнами и высокими потолками от 3,2 до 6,4 м. Все апартаменты премиального комплекса RED7 идут с полной дизайнерской отделкой "под ключ". Автором изысканного неоклассического стиля выступило известное бюро Олега Клодта, а дизайн интерьеров в стиле современного минимализма разработало голландское бюро архитектуры интерьера i29. При этом каждый из стилей представлен в двух цветовых гаммах: уютной теплой и стильной холодной.

Нижние этажи RED7 займет подземный паркинг на 284 машиноместа для автомобилей разных габаритов, а с -1 по 4 этаж комплекса расположатся разнообразные элементы инфраструктуры премиального уровня общей площадью 7 тыс. кв. м, включая двухэтажный фитнес-центр площадью 3500 кв. м с бассейном, медицинский центр, два ресторана, кафе, супермаркет и другую сопутствующую инфраструктуру.

Приватным пространством, предназначенным исключительно для резидентов дома, станет "Небесная гостиная" площадью 1 тыс. кв. м, где предусмотрена спортивная зона, детские игровые комнаты, сигарная комната, коворкинг, кинотеатр на 15-20 человек, лаунж-зона и открытая терраса с авторским ландшафтным дизайном и роскошным видом на центр Москвы. Дизайн лобби, общественных пространств и подземного паркинга комплекса будет выполнен по индивидуальному проекту от известного голландского дизайнера Сабин Марселис.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на IV кв. 2022 года.

Застройщик ООО "ФениксСтрой", проектная декларация размещена на сайте проекта.