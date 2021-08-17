Жители южноуральской деревни Полетаево-2 получили возможность подключить дома к газу

ТАСС, 17 августа. Жители деревни Полетаево-2 в Сосновском районе Челябинской области получили возможность подключить дома к газу, сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства. В марте 2021 года администрацией Сосновского муниципального района был заключен контракт на строительство подземного газопровода в этой деревне, а уже в августе природный газ пришел к домам жителей. Были построены и сданы в эксплуатацию очередные 8 км уличного газопровода.

"Сумма контракта составила более 13,6 млн рублей, средства на строительство выделялись из областного бюджета. Строительство этого газопровода закрыло потребность в подключении к газу для всех домовладений на 13-ти улицах деревни, в которых на данный момент зарегистрировано 274 человека", - рассказали в управлении.

Глава Полетаевского поселения Евдокия Лаврова отметила, что с развитием инфраструктуры быт жителей деревни Полетаево-2 становится все более комфортным. Сегодня деревня вошла в число полностью газифицированных населенных пунктов.

В Сосновском районе широко развито индивидуальное жилищное строительство, поэтому газификация населенных пунктов является важной задачей при формировании инфраструктуры района, отмечено в сообщении. В 2019 году были построены газопроводы среднего и низкого давления к домам в деревне Прохорово (стоимость работ составила 13,3 млн рублей). Произведено газоснабжение жилых домов деревни Этимганово (затраты на газопровод высокого давления составили 4,6 млн рублей и низкого давления 6,7 млн рублей). В 2020 году построены газопроводы к деревням Шимаковка и Урефты.

Как сказал губернатор Алексей Текслер в обращении к Законодательному Собранию Челябинской области, в 2021 году в регионе продолжится работа по формированию комфортной городской среды и развитию сельских территорий. "Сохраним взятые темпы по переселению из ветхо-аварийного жилья и по газификации. В том числе поддержим субсидиями подключение к газу для наиболее нуждающихся категорий граждан - одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Газ - важный аспект качества жизни, особенно на селе. И это новая мера поддержки, и здесь мы идем, опережая федеральные тренды", - отметил глава региона.

Проект "Чистый воздух"

Города - участники федерального проекта "Чистый воздух", в который входят Челябинск и Магнитогорск, получат приоритет к бесплатному подключению домовладений к газу. Соответствующее поручение дал в понедельник "Газпрому" и Минэнерго президент России Владимир Путин. Доклад о выполненной работе они должны предоставить до 1 октября 2021 года. Ранее в послании Федеральному собранию президент поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет построен бесплатно.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов ранее говорил, что при проведении социальной газификации "Газпрому" необходимо отдать приоритет домам, расположенным в городах федерального проекта "Чистый воздух". По его словам, подобное поручение может коснуться 32 тыс. домов и 450 км внутригородских или внутрипоселковых сетей.

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, при решении вопросов газификации необходимо в первую очередь учесть интересы потребителей, процедура подведения газа к их участкам должны быть понятной и доступной. Говоря в мае об итогах совещания у президента РФ, премьер попросил коллег "внимательно отнестись к решению вопросов по газификации". Он подчеркнул, что необходимо "еще раз обсудить все детали с регионами, в том числе в Государственной думе, где рассматривается соответствующий законопроект".

"Прежде всего [нужно] учесть интересы потребителей, чтобы процедура подведения газа к их участкам была понятной и доступной, - отметил Мишустин. - Именно запросы людей должны быть в центре внимания при организации этой работы".

О проекте "Чистый воздух"

Целью федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров России.