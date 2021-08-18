Энергетики повышают надежность электроснабжения 9 тыс. сельских жителей Тюменской области

ТАСС, 18 августа. "Россети Тюмень" до конца августа завершат модернизацию распределительных сетей в четырех селах Тюменского района - Ембаево, Яру, Салаирке и Каменке. Как сообщили в среду в управлении по связям с общественностью

"Россети Тюмень", энергетики меняют линии электропередачи и ремонтируют трансформаторные подстанции. Объем вложений в повышение надежности электроснабжения составляет более 5,5 млн рублей,

"В этих селах из-за активной застройки в последние годы фиксируется рост нагрузки, на которую распределительные сети, введенные в эксплуатацию более 50 лет назад, не были рассчитаны. Поэтому энергокомпания приняла решение провести реконструкцию распределительной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В процессе работы энергетики заменят более 27 км линий электропередачи: вместо деревянных опор ЛЭП установят более прочные железобетонные, а также смонтируют новые провода с большим сечением. Помимо этого, специалисты тюменского филиала компании проведут капремонт порядка 10 трансформаторных подстанций, преобразующих ток до потребительского класса напряжения. Для повышения защиты ЛЭП от последствий стихийных явлений энергетики расчистят от деревьев и кустарников более 8 га просек вблизи энергообъектов.

Завершить ремонты "Россети Тюмень" планируют до конца лета. "Модернизация распределительных сетей обеспечит надёжное энергоснабжение 9 тыс. жителей Тюменского района – даже с учетом дальнейшего роста нагрузки из-за строительства частного сектора, объектов социальной инфраструктуры и развития предпринимательства", - сообщили в компании.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал "Тюменские электрические сети" образован в 1964 году. В обслуживании филиала находятся 223 подстанций установленной мощностью 5359 МВА и 7127 распределительных пункта мощностью 1167 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 30,1 тыс. км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,9 млрд. кВт*час в год. В зоне ответственности находятся территории Тюменского, Ярковского, Ялуторовского, Заводоуковского, Омутинского, Армизонского, Ишимского, Аромашевского, Сладковского, Сорокинского, Голышмановского, Бердюжского, Казанского, Абатского, Тобольского, Уватского, Вагайского, Упоровского, Юргинского, Исетского, Нижнетавдинского районов Тюменской области, а также город Тюмень. Основными потребителями электрической энергии являются ООО "Газпромэнерго", ОАО "РЖД", АО "Транснефть - Сибирь", ПАО "СУЭНКО".