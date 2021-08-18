Первые "Большие гастроли" "Красноярского ТЮЗа" состоятся в августе в Москве

Москва, 18 августа. С 18 по 24 августа 2021 года впервые состоятся "Большие гастроли" КГАУК "Красноярский театр юного зрителя" в Москве, организованные ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров "Больших гастролей" на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова пройдут показы спектаклей: "Алиsа", "Биндюжник и Король", "ГОГОЛЬ. ЭКСПОНАТЫ", "Хлебзавод".

"Всероссийский гастрольно-концертный план мы начали активно готовить еще в прошлом году, – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – "РОСКОНЦЕРТ" получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года.

Программа "Большие гастроли для детей и молодёжи" стартовала в 2017 году. С тех пор она объединила десятки и сотни детских и юношеских театров по всей стране, став пространством для общения и творчества. В наступившем сезоне зрителей увлекут новые режиссерские идеи и актерские работы, оригинальные костюмы и декорации. Все эти незабываемые эмоции можно будет разделить всей семьей!

Мы делаем еще один важный шаг – начинаем оказывать серьезную поддержку в гастролях частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца.

По сути, начиная с реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году, мы с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздается одно из главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России".

Спектакль "Хлебзавод", 16+

Свежий замес в девяти эпизодах

Режиссер: Никита Бетехтин

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры".

"Хлебзавод" – пьеса, составленная из монологов учеников старшей школы. В материю рассказов о повседневной жизни школьников – игры, бытовые конфликты, любовь, дружбу и вражду, вплетается рефлексия о прошедшем детстве. Ощущая себя на стыке возрастов, герои пытаются осознать своё место и роль в этом мире.

В спектакле заняты: Роман Ретунский, Александр Дьяконов, Анастасия Моисеенко, Ольга Буянова, Екатерина Подлесная, Анна Проскурина, Юрий Киценко, Татьяна Скрябина, Салман Джумагазиев.

Продолжительность спектакля: 50 минут

Даты показов: 18 августа, 19:00, 21:00; 22 августа, 18:00, 20:00

Спектакль "ГОГОЛЬ. ЭКСПОНАТЫ", 16+

Визуально-пластический этюд

Художник-режиссер: Даниил Ахмедов

Художественный руководитель постановки: заслуженный работник культуры Красноярского края Роман Феодори

Спектакль создан в рамках программы "Культура малой Родины" с использованием грантов Министерства культуры РФ и Фонда Михаила Прохорова.

Главные герои спектакля – Пирогов, Пискарёв и Башмачкин – основные персонажи повестей "Невский проспект" и "Шинель". Каждый из трёх героев одержим своей идеей; у каждого – своя история и свой путь, по которому они следуют за своими мечтами. Куда приведут гоголевских персонажей завладевшие ими желания? Когда стремление к мечте становится разрушительным? Есть ли грань между мечтой и одержимостью? Ответы на эти и другие вопросы зрителю предстоит найти самостоятельно, разгадывая образы, метафоры и смыслы, заложенные создателями спектакля. Театр не иллюстрирует, а интерпретирует повести Гоголя и оставляет каждому зрителю возможность по-своему трактовать увиденное.

В спектакле заняты: Михаил Гольцов, Александр Дьяконов, Юрий Киценко, Дарья Мамичева, Елена Кайзер, Марина Бабошина, Владимир Мясников, Мария Нестрян, Ренат Бояршинов, Екатерина Подлесная, Александр Князь, Михаил Острожинский, Салман Джумагазиев, Елена Половинкина, Анжелика Золотарева, Светлана Шикунова, Анна Проскурина, Виктор Буянов.

Продолжительность спектакля: 2 часа (без антракта)

Даты показов: 19 августа, 19:00; 20 августа, 19:00

Спектакль "Биндюжник и Король", 16+

Музыкальная трагикомедия

Авторы: Александр Журбин, Асар Эппель по мотивам произведений Исаака Бабеля

Режиссёр-постановщик: заслуженный работник культуры Красноярского края Роман Феодори

Действие спектакля происходит в дореволюционной Одессе, на Молдаванке. В центре событий – еврейская семья биндюжника Менделя Крика, державшего конюшню и перевозившего товары. Это жестокая история смены поколений, конфликта отца и его повзрослевших сыновей. Старый Мендель не желает уступать своего места, своей власти и своего дела молодым. Любовь к красавице Маруське – его мечта, как яркий всполох предзакатного солнца.

Национальная театральная премия "Золотая Маска" в номинациях "оперетта-мюзикл/работа режиссёра" (Роман Феодори) и "оперетта-мюзикл/спектакль" (Москва, 2017)

Приз IV Межрегионального фестиваля "Ново-Сибирский транзит" в номинации "Лучшая работа режиссёра" (Роман Феодори)

"Хрустальная маска" по итогам Краевого фестиваля "Театральная весна – 2016" в номинациях: "Лучший спектакль в драматическом театре", "Лучшая работа художника в драматическом театре" (Даниил Ахмедов), "Лучшая работа художника по свету" (Тарас Михалевский), "Лучшая мужская роль в драматическом театре" (Савва Ревич); Специальный приз "За лучшее музыкальное оформление спектакля" (Ольга Шайдуллина)

В спектакле заняты: Анатолий Пузиков, Савва Ревич, Анжелика Золотарева, Виктор Буянов, Елена Половинкина, Анатолий Кобельков, Елена Кайзер, Илона Павлова, Елена Пономарева, Вячеслав Ферапонтов, Владимир Мясников, Александр Черкасов, Денис Зыков, Александр Князь, Юрий Киценко, Александр Белопашинцев и др.

Продолжительность спектакля: 2 часа 10 минут

Дата показа: 21 августа, 19:00

Спектакль "Алиsа", 6+

Визуальный театр по мотивам сказок Льюиса Кэрролла

Художник-режиссер: Даниил Ахмедов

Художественный руководитель постановки: заслуженный работник культуры Красноярского края Роман Феодори

"Алиsа" – это пластический спектакль, в котором нет слов, зато много удивительных визуальных эффектов, оригинальной музыки и танцев. Зрителей ждёт погружение в волшебный мир знаменитых сказок Льюиса Кэрролла. Вместе с Алисой они то ли упадут, то ли улетят в Страну чудес, встретятся с её странными и забавными обитателями.

Награды спектакля:

"Лучшая премьера сезона для семейного просмотра в драматическом театре" по итогам Краевого фестиваля "Театральная весна – 2015"

"Лучшая работа художника в драматическом театре и театре кукол" (Даниил Ахмедов) по итогам Краевого фестиваля "Театральная весна – 2015"

"Лучшее музыкальное оформление спектакля в драматическом театре и театре кукол" (Евгения Терёхина) по итогам Краевого фестиваля "Театральная весна – 2015"

Национальная театральная премия "Золотая Маска", специальный приз "За яркий образец спектакля-феерии"

Национальная театральная премия "Арлекин" в номинации "Лучшее художественное оформление спектакля. Работа художника-постановщика" (Даниил Ахмедов) по итогам XIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей (Санкт-Петербург)

Национальная театральная премия "Арлекин" в номинации "Лучшая работа композитора" (Евгения Терёхина) по итогам XIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей (Санкт-Петербург)

В спектакле заняты: Светлана Косульникова, Елена Кайзер, Ксения Бабкина, Вячеслав Ферапонтов, Виктор Буянов, Елена Половинкина, Анжелика Золотарева, Александр Князь, Антон Заборовский, Ренат Бояршинов и др.

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут с одним антрактом

Даты показов: 23 августа, 19:00; 24 августа, 19:00

Пресс-конференция, посвященная "Большим гастролям" КГАУК "Красноярский театр юного зрителя" в г. Москве, состоится 19 августа в 17:30 в Государственном Академическом Театре имени Евгения Вахтангова.

ТАСС – информационный партнер "Больших гастролей".