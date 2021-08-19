На Synergy MBA Forum перезагрузят традиционную парадигму бизнеса

Москва, 19 августа. В Москве 25-26 августа пройдет масштабное образовательное событие - Synergy MBA Forum (0+), на котором преподаватели и профессоры ведущих мировых бизнес-школ проведут перезагрузку традиционной парадигмы предпринимательства.

Как построить сильный бренд и успешно обходить конкурентов? Как грамотно выстроить стратегию бизнеса в условиях кризиса и турбулентности? Как упаковать бизнес, увеличить продажи в период падения потребительского спроса и выйти на новый уровень эффективности?

Ответы на эти вопросы найдутся на Synergy MBA Forum, организатором которого выступает Школа Бизнеса "Синергия". Мероприятие включит в себя самые актуальные методики и технологии ведения бизнеса. Спикеры поделятся опытом, работающими кейсами и полезными инструментами продвижения, а также расскажут, как получить конкурентное преимущество и повысить устойчивость компании на рынке.

Хедлайнерами форума станут генеральный директор Ehrmann Джеймс Дуайер и бизнесмен, ресторатор, основатель и CEO компании White Rabbit Family Борис Зарьков. Они обсудят трансформацию стратегии бизнеса в условиях изменяющейся внешней среды и цифровизации, секреты стратегического планирования маркетинговых активностей, основы эффективного распределения времени и многое другое.

Их коллегами по площадке выступят эксперт по стратегии и трансформации бизнеса, партнер Strategy Partners Group, сертифицированный директор британского Института независимых директоров Сергей Чумак, основатель и генеральный директор Support Partners Константин Борисов, эксперт по разработке стратегии и масштабированию бизнеса Демид Голиков, консультант и бизнес-тренер, директор Центра управления инновационными проектами Института экономических стратегий РАН, профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислав Фурта, вице-президент российского отделения Business Process Management Андрей Коптелов, директор по маркетингу СДЭК-Глобал Ольга Сгибнева и многие другие.

"В силу событий последних лет окно для инвестирования в России сильно сузилось, вариантов стало гораздо меньше. В таких обстоятельствах лучшее решение - инвестировать в себя. Synergy MBA Forum - для тех, кто хочет развиваться. У мероприятия нет аналогов в плане контента, программа действительно уникальная. Темы подобраны так, чтобы полезные решения могли почерпнуть для себя компании разного масштаба - от малых до крупных. На форуме будет только информация, которую можно применить на практике", - сказал консультант и бизнес-тренер, директор Центра управления инновационными проектами Института экономических стратегий РАН, профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Станислав Фурта накануне форума.

"Пандемия изменила правила игры для бизнеса, поэтому очень важно грамотно и оперативно подстраиваться под текущую конъюнктуру рынка. На Synergy MBA Forum мы разберем кейсы, которые помогут участникам форума увеличить свои промежуточные результаты и преумножить их в ближайшем будущем, а также перестроить компанию и вырасти в личностном плане самому владельцу бизнеса" - поделился своими мыслями по предстоящему мероприятию исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия" Александр Рагиня.

Мероприятие состоится на территории отеля Holiday Inn Moscow Lesnaya. Также будет запись трансляции на электронной площадке Synergy.Online, разработанной Школой Бизнеса "Синергия", где собраны лучшие выступления, вебинары и практикумы от ведущих экспертов международного уровня.

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