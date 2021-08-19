"Исторический детектив": Николай Валуев откроет тайны истории "МИРу"

Москва, 19 августа. Программа "Исторический детектив" - абсолютно новый формат для телеканала "МИР" (16+) - стартует в эфире 21 августа. Ее ведущим станет первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. Новая программа будет выходить каждую субботу в 8:25, а первой детективной историей станет "Похищение Джоконды".

Разгадывать величайшие загадки истории "МИР" пригласил особого эксперта - Николая Валуева. Многогранные таланты и разносторонние интересы Николая давно известны публике: работа депутатом, спорт, роли в кино и сериалах, на телевидении и радио. Валуев не раз появлялся в качестве ведущего телевизионных программ, однако в "Историческом детективе" зрители узнают знаменитого боксера с новой стороны. Широкий кругозор, знание истории и интерес к искусству делают его идеальным детективом для нового проекта "МИРа".

В каждом выпуске харизматичный ведущий будет раскрывать тайны самых загадочных преступлений прошлого и развеивать известные мифы. Первый выпуск "Похищение Джоконды" расскажет о краже полотна Леонардо да Винчи, которое сделало его самым знаменитым произведением искусства в мире.

"Давно знакомые мне ощущения. Радует то, что текст хорошо ложится. Судя по всему, приятно и мне, и съемочной группе. "…"В общем, интересно начитывать истории, которые я всегда любил. Это история нашей страны, ну, и мира, конечно", - рассказал Валуев о своем участии в съемках "Исторического детектива".

В главной премьере сезона на телеканале "МИР" зрители вместе с Николаем Валуевым разгадают загадки истории. "Кто убил Рудольфо Валентино", "Казнь валютных королей", "В тюрьму за карате", "Куда исчезло золото партии" - это лишь некоторые темы расследований "Исторического детектива".