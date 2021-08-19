Юные лидеры встретятся на ВЭФ-2021

Москва, 19 августа. /Росконгресс/ 2-4 сентября на площадке VI Восточного экономического форума (6+) пройдет юношеская секция "ВЭФ.Юниор", которая объединит школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и государственных деятелей.

Организатором секции выступает Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент", который проведет мероприятие во Владивостоке в рамках проекта "Точка Юниор" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда Росконгресс, Кружкового движения НТИ и Негосударственного института развития "Иннопрактика".

Директор Фонда "Контент" Елена Соколова подчеркнула важность проведения мероприятия: "Сегодня очевидно, что для решения мировых вызовов нужны исключительно свежие и смелые идеи. Мы хотели создать пространство, где поколение будущего приняло бы активное участие в моделировании социально-экономических преобразований. Развитие Дальнего Востока, укрепление его потенциала - одна из приоритетных задач нашей страны и соседей по региону, в решении которой примут участие представители молодого поколения. Юные лидеры будут определять жизнь региона через 10-15 лет, поэтому интегрировать их в социально-экономическую повестку необходимо как можно раньше".

Мероприятие объединит школьников, видных предпринимателей и государственных деятелей вокруг вопросов интеграции подрастающего поколения в глобальную повестку ВЭФ. В рамках деловой программы "ВЭФ.Юниор" пройдут панельные сессии и стратегические дискуссии на такие темы, как: развитие среднего профессионального образования (при поддержке Министерства просвещения России); работа в промышленных корпорациях на Дальнем Востоке (при поддержке Министерства энергетики России); влияние новых культурных пространств на развитие регионов (при поддержке Фонда "Национальное культурное наследие"); экосистемы поддержки молодежных стартапов в России и за рубежом.

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