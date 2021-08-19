Стартовал проект Минтруда России "Открытый микрофон"

Москва, 19 августа. В преддверии VI Всероссийской недели охраны труда (6+), которая состоится с 6 по 9 сентября 2021 года в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит проект "Открытый микрофон". На официальном сайте ВНОТ желающие могут задать вопросы Минтруду России, Роструду, Фонду социального страхования и Пенсионному фонду России. Ответам на вопросы будет посвящена отдельная сессия деловой программы ВНОТ. Вопросы, которые тайминг не позволит обсудить, будут направлены для проработки, а авторы вопросов получат обратную связь от соответствующих ведомств.

"Открытый микрофон – это возможность каждому желающему задать свой вопрос или рассказать об актуальной проблеме и получить оперативный и компетентный ответ. Диалог между населением, бизнесом и государством – наиважнейшее условие для формирования здоровой среды в сфере охраны труда. Особенно это необходимо в сегодняшней непростой ситуации, когда из-за пандемии многие вопросы остаются нерешенными", – рассказал директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Георгий Молебнов.

VI Всероссийская неделя охраны труда станет полноценной рабочей площадкой для представителей Минтруда России во главе с Министром Антоном Котяковым, представителей органов исполнительной власти, руководителей ведомств и компаний. За четыре дня состоится более 100 мероприятий, в том числе круглые столы, панельные дискуссии и семинары. Главной темой станут изменения в Трудовой кодекс, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года. Широко будут обсуждаться новые технологии и цифровые решения на производстве, новые вызовы в охране здоровья сотрудников, инвестиции в устойчивую систему охраны труда, безопасность и другие актуальные вопросы. Отраслевые совещания с привлечением иностранных спикеров проведут крупные российские компании и отраслевые ведомства. Более 100 компаний примут участие в выставке.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер Всероссийской недели охраны труда.