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"РН-Уватнефтегаз" приступил к воздушному мониторингу контроля уровня парниковых газов

Компания "Роснефть" уделяет приоритетное внимание защите окружающей среды и промышленной безопасности на территориях осуществления своей деятельности
© Пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз"

ТАСС, 19 августа. Компания "РН-Уватнефтегаз", входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", приступила к комплексному воздушному мониторингу объектов месторождений Уватского проекта с целью контроля уровня парниковых газов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ООО "РН-Уватнефтегаз"

С помощью дистанционного лазерного сканера и видеокамеры высокого разрешения, установленных на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), проводится мониторинг на объектах подготовки и транспортировки нефти и газа.

Аппараты выполняют полеты на малой высоте – до 150 м. Дальность полета до 270 км позволяет им обследовать характерные для Уватского проекта удаленные и труднодоступные территории. Система фиксирует любые отклонения от заданных параметров, обработка полученных данных ведется как непрерывно в режиме реального времени, так и после полетов при формировании тепловой карты.

Воздушный мониторинг беспилотными летательными аппаратами будет производиться над ключевыми инфраструктурными объектами по сбору и перекачке нефти крупных месторождений Уватского проекта – Усть-Тегусского, Урненского и Кальчинского. Всего до конца текущего года планируется произвести более 2,8 тыс. замеров.

Компания "Роснефть" уделяет приоритетное внимание защите окружающей среды и промышленной безопасности. С 2019 года "Роснефть" реализует комплексную программу по сокращению выбросов парниковых газов. Расширение этой программы, а также внедрение инноваций - беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов - последовательно способствуют минимизации воздействия на окружающую среду.

С 2019 года "Роснефть" на системной основе реализует комплексную программу по сокращению выбросов парниковых газов. Расширение указанной программы, а также применение беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов - способствуют реализации корпоративных задач по минимизации воздействия на окружающую среду.

Справка

ООО "РН-Уватнефтегаз", которому 17 декабря 2021 года исполнится 20 лет, занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В настоящее время в его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. кв. км, на территории которых открыто 39 месторождений.

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