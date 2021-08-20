Промсвязьбанк стал генеральным партнером форума "Армия-2021"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк вновь стал генеральным банком-партнером международного военно-технического форума "Армия-2021" (0+), который пройдет с 22 по 28 августа. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба банка.



"Для ПСБ форум "Армия" является важнейшей площадкой для развития сотрудничества с ключевыми игроками оборонного сегмента. Одной из основных тем форума в этом году стала диверсификация, в последний год в банке создается полноценная экосистема диверсификации, одной из элементов которой станет Академия ПСБ, а также будет создан инструмент прямого финансирования проектов - Фонд диверсификации ОПК. ПСБ обладает всеми возможностями, чтобы быть центром компетенций в вопросах применения потенциала ОПК для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения", - цитирует пресс-служба слова председателя банка Петра Фрадкова.



Он уточнил, что в этом году на площадках форума банк планирует подписать более 20 соглашений с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, обсудить варианты решения актуальных задач в сфере диверсификации производства ОПК, а также презентовать новый национальный рейтинг диверсификации "Лидерство на гражданских рынках". В 2020 году в рамках форума Промсвязьбанку удалось заключить десятки контрактов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.



Форум "Армия-2021" пройдет на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Категория мероприятия 0+.