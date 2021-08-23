Начались финальные защиты открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Москва, 23 августа. 22 августа 2021 года в 12:00 в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" состоялась торжественная встреча финалистов и организаторов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters (6+). Во встрече приняли участие члены наблюдательного совета и оргкомитета чемпионата, амбассадоры и приглашенные почетные гости, а также 190 финалистов ArtMasters-2021 в 19 компетенциях основной возрастной категории (18-35 лет) и финалисты чемпионата 2020 года.

Встреча прошла в формате "открытого микрофона" - общения финалистов с организаторами и экспертами в режиме вопросы-ответы, как о предстоящих финальных защитах, так и перспективах интеграции участников в действующие проекты креативных индустрий. Завершило мероприятие стенд-ап шоу по теме профессий бекстейдж резидента Comedy радио Саввы Савченко и выступление амбассадора чемпионата, эстрадной певицы Дины Гариповой с премьерой песней "Выше".

Спикерами встречи выступили Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Заместитель Председателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский; Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев; Директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис Аширов; Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, член Оргкомитета чемпионата ArtMasters Кирилл Крок; директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин; Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский; композитор, руководитель Ассоциации киномузыки Российского Музыкального Союза, главный эксперт чемпионата ArtMasters в компетенции "Медиакомпозитор" Иван Бурляев; Сценарист, музыкальный и кинопродюсер, член жюри "Евровидения", главный эксперт чемпионата ArtMasters в компетенции "клипмейкер" Елена Кипер и другие.

"Чемпионат - это масштабный проект, который без сомнения дает колоссальный опыт и основу для успешного старта в творческих индустриях. Вся инфраструктура чемпионата нацелена и работает на создание плодотворной среды для развития молодых специалистов, а активное участие партнеров чемпионата позволяет ему масштабироваться и развиваться, создавая все новые и новые возможности для талантливой творческой молодежи", - отметил Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Заместитель Председателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский.

"ArtMasters развивается очень естественным путем, потому что мы видим запрос индустрии и молодых специалистов. Чемпионат - это не просто соревнование, в котором выявляются лучшие. В первую очередь, это творческая и высокопрофессиональная среда, которая питает, развивает и дает возможность для стремительного роста в профессии", - прокомментировал директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

В рамках встречи был дан официальный старт этапа защит финалистов чемпионата, которые пройдут в Москве с 23-25 августа на лучших театральных и учебных площадках Москвы. Презентации финальных работ стартуют 23 августа в кинотеатре "Художественный". Первыми свои профессиональные навыки представят операторы кино и ТВ (10.00 - 13.00), режиссеры монтажа (11.00 - 14.00), клипмейкеры (14.00 - 17.00), саунд-дизайнеры (15.00 - 18.00), медиакомпозиторы (18.00 - 20.00). В этот же день в пространстве "Союзмультфильма" эксперты выберут лучших профи среди художников-аниматоров (15.00 - 17.30), а Mail.ru Group станет площадкой для финала среди веб-дизайнеров (11.00 - 14.00) и копирайтеров (15.00 - 17.30).

Днем позже, 24 августа, в "Музыкальной академии Матвиенко М. А. М. А." оценят конкурсные работы поп-композиторов (14.00), а на площадке центра современного искусства ВИНЗАВОД с 15.00 до 16.00 состоится защита проектов финалистов ArtMasters в компетенциях "Художник по костюмам", "Художник по свету", "Художник оформитель". Защита работ пройдет в формате перфоманса по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" с участием пластических актеров в выстроенных декорациях с художественным светом.

25 августа эксперты ArtMasters посвятят знакомству с работами геймдизайнеров (12.00 - 15.00, офис Mail.ru Group), сценаристов и художников по гриму (12.00 - 14.00 и 15.00 - 17.30, Школа современной пьесы), сценографов (17.00, Школа драматического искусства), звукорежиссеров и стейдж-менеджеров (11.00 - 17.00, Московский дворец молодежи), а также дизайнеров смешанной реальности (12.00 - 14.00, РТУ МИРЭА).

Финалы командных соревнований, первый этап которых прошел в арт-кластере "Таврида", пройдут в начале сентября: 3 сентября во ВГИКе экспертное жюри оценит клипы для Daasha, Никитой Киоссе, "Городом 312", Диной Гариповой и Jukebox Trio (14.00 - 16.30) снятые финалистами восемь компетенций ArtMasters совместно с резидентами арт-кластера "Таврида". А финалисты еще 10 компетенций представят пять короткометражных фильмов, созданных в коллаборации с режиссерами-резидентами арт-кластера "Таврида" (18.00 - 21.00, ВГИК). 4 сентября, в 19.00, в "Электротеатре Станиславского" пройдет финал по направлению "Театр" - зарисовки по произведениям русских классиков в исполнении воспитанников ведущих театральных школ, поставленные молодыми режиссерами фестиваля "Уроки режиссуры" и оформленные финалистами ArtMasters.

Смотр индивидуальных и командных работ 190 финалистов пройдут в присутствии потенциальных работодателей, а завершится ArtMasters 2021 6 сентября в Большом театре - церемонией награждения победителей в Бетховенском зале Большого театра (15.00) и гала-концертом на Новой сцене Большого театра (19.30).

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