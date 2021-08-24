При финансовой поддержке Белоярской АЭС прошел Кубок России по аквабайку

ТАСС. 24 августа. На акватории Белоярского водохранилища в Свердловской области завершились соревнования на Кубок России по водно-моторному спорту. Соревнования прошли при финансовой поддержке Белоярской АЭС, сообщили в управлении информации и общественных связей БелАЭС.

"Благодаря финансовой помощи Белоярской АЭС у нас получилось организовать для жителей и гостей области, для спортсменов и команд со всей России настоящий праздник спорта. Спортсмены Свердловской области показали высочайший класс и заняли призовые места практически во всех классах, в неофициальном командном зачете мы стали безусловным лидером Кубка России", ­— приводят в управлении слова президента Федерации водно-моторного спорта Свердловской области Алексей Чистяков.

В соревнованиях участвовали 80 пилотов из Брянска, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Твери, Казани, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Озерска, Омска, Новосибирска, Красноярска и других городов и регионов. Лучшие спортсмены России соревновались в восьми дисциплинах по аквабайку, включая кольцевые гонки, слалом, фристайл и гидрофлай.

"Все участники и победители соревнований получили ценные подарки от Белоярской АЭС", - добавили в управлении.

Об АЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.