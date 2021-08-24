География участников Фестиваля "Спасская башня" расширилась до Центральной Африки

Москва, 24 августа. Представители африканского континента — редкие участники Фестиваля "Спасская башня" (0+). Прежде здесь выступал только оркестр из Египта.

"В этом году на брусчатку Красной площади выйдет еще один коллектив из Африки - Главный оркестр Вооруженных сил Габона, небольшой страны, расположенной на западе Центральной Африки, бывшей французской колонии", - сказали в пресс-службе.

Оркестр был образован в 1970 году и включал на тот момент около сорока музыкантов, которые играли на рожках, барабанах, тарелках и бас-барабане. В 1971 году инструментальный состав оркестра пополнился трубами, саксофонами, кларнетами и басами. В марте того же года в столице Габона Либревиле с большим успехом состоялся первый концерт оркестра.

Большинство участников оркестра — военнослужащие, которых взяли в коллектив без какого-либо музыкального опыта. Обучаться игре на музыкальных инструментах им пришлось уже будучи в составе оркестра, но благодаря упорному труду им удалось достичь значительного прогресса и высокого профессионального уровня.

Наличие в оркестре духовой секции позволяет музыкантам исполнять помимо военных маршей произведения классической музыки, современные композиции, а также национальные габонские мелодии в оркестровой аранжировке. Среди них Саканда Обасса — музыкальное произведение, рассказывающее о любви выдающегося гуманиста Альберта Швейцера к небольшому городу Ламбарена в центре Габона, народная песня Аненале о несостоявшейся свадьбе студента и сельской красавицы и священная для габонцев песня Аюба, исполняемая во время обряда инициации.

При участии Главного оркестра Вооружённых сил Габона в стране проходят все значимые военные церемонии и мероприятия. Музыканты часто выступают с концертами, в том числе в честь покровительницы музыкантов Святой Сесилии и по случаю годовщины смерти героя Габона капитана французской армии Чарльза Нтчорере. Оркестр принимал участие в нескольких международных военно-музыкальных фестивалях, а именно в Сомюре (Франция) в 1993 и 2019 годах, Альбервиле (Франция) в 1994 году и Германии в 1997 году.

Начальник Главного оркестра Вооружённых сил Габона — дипломированный руководитель военного оркестра пехоты, лейтенант Леи Нзуги Нзе. В 2006 году она была назначена тамбурмажором оркестра, а в 2014-ом получила повышение и стала начальником коллектива. Её заместитель — старший сержант Танги Лукаса.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдёт в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября

в формате "COVID free".

ТАСС - официальное информагентство Фестиваля.