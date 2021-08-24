Директора школ на "Тавриде" разработали программы дополнительного образования

Москва, 24 августа. Директора школ из пяти регионов России прошли школу лидеров креативных индустрий "Меганомика" (18+) в арт-кластере "Таврида" в Крыму. В ходе пятидневного образовательного курса они прокачали креативные компетенции, разработали концепцию школы будущего и проекты развития школьников.

"У слушателей "Меганомики" был запрос на развитие креативного мышления, нетворкинг, выход из зоны комфорта. Образовательная программа была построена на практике: около 90% времени занимала работа над проектами", – сообщила модератор "Меганомики" Татьяна Худякова.

Слушатели "Меганомики" разделились на группы и с помощью экспертов и модераторов, опираясь на мнение школьников – участников конкурса "Большая перемена", разработали проекты дополнительного образования для школьников: игру "Космический старт", направленная на развитие навыков коммуникации и работы в командах, курс soft skills "Учись учиться" от представителей креативных профессий, на котором школьники будут узнавать о новых цифровых технологиях, развивать креативность и эмоциональный интеллект, а также курсы противодействия манипуляциям, на которых ученики с помощью медиаторов и психологов научатся распознавать манипуляторов и давать им отпор.

"Мы обменивались опытом, впитывали информацию от экспертов, медитировали у моря, рисовали углем и пастелью, выступали со стендапом и поставили мини-спектакль. Я получила много новой информации, инструментов и практик, которые буду использовать в своей работе", – рассказала Виктория Поспелова, заместитель директора школы №10 в городе Борисоглебске Воронежской области.



"Меганомика" – это апробация образовательных программ Университета креативных индустрий, который создается в Крыму. Школа лидеров креативной экономики проводится в арт-кластере "Таврида" с мая 2021 года. Слушателями первого заезда "Меганомики" стали более 20 участников и выпускников программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Во втором заезде участвовали лидеры некоммерческих организаций и общественных объединений, социальные предприниматели, а также представители крупных компаний, отвечающие за корпоративную социальную ответственность и устойчивое развитие. Третий заезд собрал на площадке арт-кластера "Таврида" проректоров вузов и руководителей средних специальных учебных заведений. Участниками четвертого образовательного цикла стали региональные министры по делам молодежи.

Стратегический информационный партнер - ТАСС.