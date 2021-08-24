Эксперт: дивидендная доходность "Роснефти" по итогам 2021 года превысит 10%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Роснефть" может выплатить рекордные дивиденды за первое полугодие, а ее дивидендная доходность по итогам года превысит 10%, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Ранее совет директоров ПАО "НК "Роснефть" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 рубля на акцию. Таким образом, общая сумма средств, которая будет направлена акционерам, составит 191 млрд рублей.

Это позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО за первое полугодие 2021 года, которая составила 382 млрд рублей, став рекордной для НК "Роснефть" за первое полугодие и более чем в 2,5 раза превысив уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.

Как отметил Суверов, "Роснефть" является одной из самых надежных и перспективных компаний на российском рынке. "То, что компания из года в год выплачивает промежуточные дивиденды, несомненно, привлекает инвесторов к ее ценным бумагам и соответствует лучшим мировым практикам. С декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем на 85%", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что что коэффициент выплаты дивидендов "Роснефти" является одним из самых высоких в отрасли – 50%.

Решение о выплате дивидендов будет принято на внеочередном Общем собрании акционеров НК "Роснефть", которое состоится 30 сентября в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 11 октября.

"Учитывая последние результаты, а также то, что российская нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, можно ожидать, что ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10%. Это очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные значения", - подчеркнул Суверов.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии акции "Роснефти" стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPOв 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.

В июле американский банк Morgan Stanley повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку "Роснефти" на 14% (в среднем по сектору — на 10%) с $9,2 до $10,5. При этом эксперты сохранили рекомендацию "покупать".

В июне Bank of America Merrill Lynch в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора также повысил целевую цену бумаг "Роснефти" на 10% до $9,9, сохранив рекомендацию "покупать" и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

В мае Райффайзенбанк повысил целевую стоимость акций "Роснефти" на 62% — с 500 до 810 рублей за бумагу.

"Газпромбанк" в апреле повысил целевую цену акциям "Роснефти" почти на 30% - до $10,1 за бумагу. Аналитики "Газпромбанка" отметили, что акции "Роснефти" с начала года подорожали на 30% и обладают существенным потенциалом роста стоимости в связи с реализацией проекта "Восток Ойл". "Акции имеют потенциал роста еще на 38%", — говорится в докладе. В результате банк включил акции "Роснефти" в число наиболее перспективных для инвестиций.

Американский Goldman Sachs в марте поднял целевую цену ГДР "Роснефти" на 41% до $10, не только подтвердив рекомендацию "покупать", но и включив компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году.

При этом доходность СДП и дивидендная доходность "Роснефти" ожидаются на уровне 15% и 10%, соответственно. Банк ожидает, что, на фоне улучшения макроэкономических показателей, вырастут прибыль и дивиденды компании, что, в свою очередь, улучшит динамику ее котировок.

GS отметил, что "Роснефть" сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП. По мнению аналитиков банка, снижение удельных объемов выбросов в сегменте разведки и добычи и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации попутного нефтяного газа увеличивает относительное преимущество "Роснефти" по сравнению с некоторыми другими нефтяными мейджерами.

В конце апреля инвесткомпания "Атон" повысила целевую цену акций "Роснефть" на 21% - до $9,8 за ГДР. Это самое сильное повышение среди компаний нефтегазового сектора России. По мнению аналитиков "Атон", акции "Роснефти" имеют потенциал роста в 39% от текущих значений.

Агентство Bloomberg ожидает, что "Роснефть" усилит свои возможности по генерации денежных потоков, а показатель EBITDA по итогам 2021 года может вырасти на 80%. Это позволит как снизить долговую нагрузку, так и выплатить высокие дивиденды. По итогам 2020 года уровень EBITDA "Роснефти" составил 1,2 трлн рублей.​