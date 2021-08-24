МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ПСБ участвует в создании диверсификационного технопарка в Ростовской области в рамках соглашения между банком, Министерством промышленности и энергетики Ростовской области и предприятием "Гранит". Соглашение было заключено на полях Международного военно-технического форума "Армия - 2021", говорится в сообщении пресс-службы банка.

На базе производственных мощностей "Гранита" планируется создание специального промышленного технопарка для предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области. Резидентам технопарка будет доступно офисное, лабораторное и производственное оборудование.

"Технопарк даст дополнительный импульс для увеличения и расширения ассортимента производства гражданской продукции ПАО "Гранит". Кроме того, это позволит привлечь малый и средний бизнес в промышленность Ростовской области", - комментирует руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.

Он отметил, что в дальнейшем банк планирует распространить свой опыт организации подобных диверсификационных технопарков в других регионах страны.

"Драйверами промышленного развития, безусловно выступают индустриальные парки, промышленные кластеры, технопарки и для нас принципиально важно продолжить последовательное развитие инфраструктуры бизнеса", - отмечает министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев. По его словам, сейчас Ростовская область являетс ялидером в Южном Федеральном округе по значению индекса промышленного производства (114% к уровню соответствующего периода прошлого года, по ЮФО - 106,0%, по России - 104,4%).

Генеральный директор "Гранита" Валерий Панасенко отметил, что предприятие собирается зарабатывать не столько на аренде производственных площадей и предоставлении энергоресурсов резидентам, сколько на их капитализации за счет взаимного участия в бизнесе.

Промсвязьбанк входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций. Кредитная организация законодательно определена в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПАО "Гранит" создано в 1958 году. Его продукция используется в наземной стационарной и передвижной аппаратуре зенитно-ракетных комплексов, авиационной аппаратуре, аппаратуре в составе автоматизированных систем управления воздушным движением и соответствует мировым стандартам качества.