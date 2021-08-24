Выставка об исследователе Владимире Арсеньеве откроется на "Улице Дальнего Востока"

​​​​​Москва, 24 августа. /Росконгресс/ Экспозиция, посвященная грядущему 150-летию со дня рождения знаменитого ученого и исследователя Владимира Арсеньева, станет одним из основных элементов павильона Приморского края на "Улице Дальнего Востока" (6+), которая состоится 2-7 сентября во Владивостоке.

"Восточный экономический форум (6+) стал одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Для участия в нем во Владивосток - столицу Приморского края и всего ДФО - прибудет большое количество людей: инвесторов, бизнесменов, экспертов, экономистов. Безусловно, все представление о регионе нельзя сделать по одному только городу. Поэтому мы совместно с дальневосточными субъектами проводим выставку "Улица Дальнего Востока", на которой будут представлены культурные особенности, природные богатства и инвестиционные проекты территорий. Инвесторы могут получить сведения о работе ТОР в Приморском крае. Их здесь целых четыре. Узнать о возможностях, которые получают резиденты Свободного порта Владивосток, или о других мерах поддержки бизнеса. Но самое главное - это возможность ближе стать к Дальнему Востоку, понять, за что любят свой край приморцы, чем гордятся", - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

В этом году концепция приморской экспозиции - "Международный терминал". Это название отражает тот факт, что Приморье является главным логистическим узлом Дальнего Востока и перспективным туристическим регионом.

Основной павильон остается в форме ракушки и будет поделен на терминалы. С помощью интерактивных инсталляций создается единый маршрут, который позволит посетителю подробно узнать о Приморском крае.

Так, в Terminal Primorye гости выставки ознакомятся с основными транспортными маршрутами региона, развитием аэропорта Владивостока, Транссиба, Северного морского пути, Восточного порта и другими транспортно-логистическими проектами.

Новые масштабные строительные проекты во Владивостоке представят в Development Terminal. В Innovations Terminal презентуют высокотехнологичные производства на территории Приморья. Это, в том числе, научно-производственная группа компаний "Арника", Находкинский завод минеральных удобрений, компании "Газпром гелий сервис", "Русский минтай" и Владивостокский морской торговый порт.

В Arseniev Terminal планируется создать интерактивное пространство для представления удэгейской народности и их легенд. Посетители смогут посмотреть мультимедийную презентацию и фильмы о знаменитом путешественнике Владимире Арсеньеве к 150-летию со дня его рождения.

В шоуруме Made in Primorye можно будет оценить и приобрести сувениры, мед, конфеты и дизайнерскую одежду местных производителей под брендом "Сделано в Приморье".

На территории экспозиции также возведут Resto Terminal - летнее кафе под открытым небом, где будут подавать горячие и холодные напитки (в том числе на основе приморских дикоросов), а также закуски дальневосточной кухни.

Рядом с основным павильоном также появится сцена, на которой планируются выступления местных музыкальных коллективов. С 20:00 до 22:00 она будет превращаться в кинотеатр, где будут демонстрировать короткометражные фильмы, снятые в Приморье.

"Работа по популяризации Приморского края как туристического направления, как территории, комфортной для ведения бизнеса, ведется на регулярной основе. Но такие мероприятия, как Восточный экономический форум, дают нам возможность представить регион во всей красе - ярко, масштабно, поэтому мы и получаем такой мощный "отклик" - в виде инвестиций в регион, новых предприятий, рабочих мест, социально значимых проектов и постоянно растущего потока туристов. Рассчитываем, что и в этом году ВЭФ станет яркой визитной карточкой Приморья", - подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта 2-7 сентября. До 4 сентября ее смогут посетить участники и гости ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября - жители Владивостока. 7 сентября пройдет социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство.