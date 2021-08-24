Медиакомпозитор-победитель чемпионата ArtMasters получит работу на РОССИЯ-1

Москва, 24 августа. 23 августа 2021 года в кинотеатре "Художественный" состоялись защиты финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters (6+) в компетенции "Медиакомпозитор".

В рамках финального задания участники создали музыки к трейлерам для анонсов на ГТК "Россия 1" и онлайн-платформе Smotrim.ru премьерных фильмов сезона 2021: "Девятаев" (12+), "Конек-горбунок" (6+), "Серебряные коньки" (16+), "Пальма" (6+), "Майор Гром: Чумной Доктор" (12+), "Последний богатырь" (12+), "Огонь" (6+), "Пара из будущего" (12+).

Приглашенными экспертами-консультантами защиты выступили:

Ректор Государственной академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский

Заместитель директора дирекции промо и анонсов, Руководитель службы внеэфирного продвижения телеканала РОССИЯ-1 Ясмина Бен Аммар

Генеральный директор кинокомпании "Марс Медиа Энтертейнмент" Юлия Иванова

Главный продюсер кинокомпании "Амедиа Продакшн" Наталья Клибанова

Продюсеры фильма "Майор Гром: Чумной доктор" Артём Габрелянов и Михаил Китаев

После смотра работ заместитель директора дирекции промо и анонсов телеканала РОССИЯ-1 Ясмина Бен Аммар предложила проектную работу победителю, имя которого будет объявлено 6 сентября на Церемонии награждения в Бетховенском зале Большого театра.

"Чемпионат ArtMasters - уникальный проект, который имеет самое непосредственное влияние на развитие индустрии. Концентрация молодежной энергии, творчества и высокого профессионализма, которое я увидела сегодня в "Художественном" - это именно то, чего мы ждем от молодежи. Это будущее, которое обнадеживает", - отметила Ясмина Бен Аммар.

"Каждое задание, которое участники выполняют во время чемпионата, тем более на его финальном этапе, нацелено на создание целостного продукта, актуального для индустрии. Для нас важно, чтобы участники демонстрировали свой высокий уровень мастерства с целью не просто победить, но проявить себя, создать задел на будущее в профессии. Сегодняшняя защита - яркий пример нашей миссии по интеграции ребят в действующие проекты креативных индустрий", - прокомментировал директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

ТАСС - информационный партнер.