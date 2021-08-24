ПСБ и "Росжилкомплекс" Минобороны РФ договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Промсвязьбанк" (ПСБ) договорился с "Росжилкомплексом" Минобороны РФ о сотрудничестве, в том числе для привлечения новых кадров в учреждение. Об этом говорится в сообщении, которое распространила во вторник пресс-служба банка. Сообщение есть в распоряжении ТАСС. "В ходе Международного военно-технического форума "Армия - 2021" ПСБ и ФГАУ "Росжилкомплекс" Министерства обороны РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководитель блока розницы и малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов и начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков", - рассказали в пресс-службе.

Как сказано в сообщении, в рамках соглашения ПСБ предоставит сотрудникам "Росжилкомплекса" ряд банковских услуг по зарплатному проекту, который в том числе включает специальные условия по кредитным продуктам и депозитам, ипотеке и программам рефинансирования. Кроме того, стороны планируют запустить совместные программы, которые позволят повысить финансовую грамотность работников "Росжилкомплекса", а также привлечь в него новые кадры. "Мы ценим сотрудничество с "Росжилкомплексом", выполняющим ответственную задачу по управлению жилищным фондом Вооруженных Сил России. В рамках зарплатного проекта банк готов предоставить все необходимые ресурсы для расширения социального пакета работодателя с целью создания конкурентных условий труда и привлечения лучших кадров для работы в учреждении", - отметил Константин Басманов, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь Валерий Абраменков, которого цитирует пресс-служба, заявил, что для "Росжилкомплекса" важно не просто выстроить клиентский сервис и обновить подходы к жилищному обеспечению военнослужащих, но и создать комфортные условия для сотрудников учреждения. "Возможности, которые предоставит ПСБ, будут способствовать финансовому благополучию наших сотрудников. Финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне в свою очередь позитивно скажутся на качестве работы сотрудников учреждения и выполнении возложенных на них задач", - отметил Абраменков.

О банке

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчитывает свыше 300 офисов и около 10 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.