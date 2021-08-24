Глава Ямала провел свыше 10 встреч с местными жителями за время автопробега по округу

ТАСС, 24 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе ежегодной автомобильной поездки по региону посетил 12 населенных пунктов и три микрорайона, где провел более 10 встреч с местными жителями. Во время встреч поднимались вопросы по улучшению жизни общества и развитию региона, глава округа анонсировал несколько новых мер поддержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Традиционный автопробег Артюхова стартовал 9 августа и продлился более 10 дней. После завершения поездки автомобиль Lada XRAY, на котором губернатор преодолел путь по Ямалу, будет передан волонтерам.

"Губернатор провел 12 встреч с населением, из них шесть масштабных, в городах на уличных площадках. Их транслировали в прямом эфире в социальных сетях главы региона. В совокупности провел, общаясь с жителями на встречах, около 14 часов. Ответил лично более чем на 180 вопросов ямальцев", - говорится в сообщении с уточнением, что самая продолжительная и продуктивная встреча прошла в Ноябрьске, она длилась более двух часов, собралось свыше 1 тыс. горожан.

Самое большое количество вопросов в соцсетях во время эфира пришло в Новом Уренгое - около 400.

В ходе встреч с населением Артюхов озвучил несколько новшеств, которые повлияют на качество жизни в регионе. Например, теперь чумовой капитал будет предоставляться однократно не только на третьего, но и на четвертого или любого последующего ребенка, родившегося в кочевой семье с 1 января 2021 года. Также в регионе введут поощрение в виде языковых стажировок за границей для старшеклассников, а в расписании аэропорта Нового Уренгоя, крупнейшего в ЯНАО, появится прямой рейс Новый Уренгой - Анапа. Кроме этого, будет создан учебник по истории Ямала, в Салехарде пройдет губернаторская елка, и в наборе "Малышу Ямала" появится брендированная шапочка.

В пресс-службе уточнили, что почти 1,5 тыс. вопросов, поступивших губернатору во время прямых эфиров встреч с жителями, будут отработаны региональными и муниципальными властями через систему "Инцидент Менеджмент".

Визиты на объекты

Также за время поездки Артюхов побывал на строящихся социальных объектах и площадках возведения жилых домов, посетил учреждения здравоохранения, образования, культуры, общественные организации. Всего он сделал около 85 визитов, в ходе которых открыл три детских сада, вручил ключи от новых квартир новоселам в трех домах и осмотрел 15 крупных стройплощадок, в том числе аэропорт в Новом Уренгое. Также губернатор оценил девять больших объектов благоустройства.

Обратная связь

Кроме этого, активно работали портал обратной святи "Честный маршрут" (дорога89.рф) и аккаунты Артюхова в социальных сетях, куда жители Ямала прислали более 3,3 тыс. предложений. "В топе жалоб здравоохранение, дороги и благоустройство, качество жилья. Около 50 острых проблем в городах и поселках глава региона лично обсудил с авторами обращений", - отметили в пресс-службе, уточнив, что обработкой всех предложений занимается Центр управления регионом (ЦУР).