ПСБ поддержит развитие рыночных компетенций руководителей оборонного комплекса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ПСБ обладает компетенциями по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и готов поспособствовать развитию рыночных компетенций руководителей и сотрудников оборонных предприятий. Об этом заявил руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования банка Антон Дроздов, выступая на конференции "Диверсификация ОПК. Кадровый вопрос" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"ПСБ обладает уникальными компетенциями по работе с предприятиями ОПК и готов обеспечить процессы ускоренного расширения производства продукции гражданского и двойного назначения, создавая не только специальные финансовые продукты и услуги для поддержки и развития оборонного сектора, но и способствуя развитию рыночных компетенций руководителей и сотрудников оборонных предприятий", - пояснил Дроздов.

Он уточнил, что помимо недостатка кадров, препятствием для реализации проектов диверсификации ОПК является недостаток свободных финансовых средств, необходимых для инвестирования в производство гражданской продукции, а также технологий производства и обеспечения дополнительного спроса на производимую гражданскую продукцию. В ближайшее время для решения этих проблем банк запустит образовательный проект "Академия ПСБ".

"Кроме того, совместно с корпорацией "Вымпел" ПСБ создает особую структуру - "Клуб диверсификаторов", основная цель которой заключается в обмене лучшими практиками, опытом, наработками и инструментами при реализации проектов диверсификации", - добавил Дроздов.

Форум "Армия-2021" (18+) проходит на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.