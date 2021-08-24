ПСБ подвел итоги национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

​​​​​МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" представили итоги второго этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", победителем которого стал "Туламашзавод". Об этом во вторник рассказали в пресс-службе банка, сообщение которой имеется в распоряжении ТАСС.

"ТОП-10 второго рейтинга изменился по сравнению с результатами первого исследования, проведенного в прошлом году: в список победителей вошли восемь новых участников. Первое место рейтинге 2021 года заняла "Акционерная Компания "Туламашзавод", на второе место с пятого переместилось Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" им. А.И. Глухарева, замыкает тройку лидеров "Ковровский электромеханический завод", - сказано в сообщении. Итоги второго рейтинга были подведены в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021". Как пояснили в пресс-службе, исследование показало, что число предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые наращивают выручку от реализации гражданской продукции темпами выше 5% в год, растет. Около 20% участников рейтинга демонстрируют темпы роста инвестиций свыше 20% в год. Заметно выросла доля компаний ОПК, продукция которых конкурентоспособна на массовом рынке и востребована коммерческими организациями и населением – на 12%, говорится в сообщении. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, которого цитирует пресс-служба, ПСБ оказывает всестороннюю поддержку предприятиям ОПК при выполнении задач по диверсификации. "Для того, чтобы популяризировать лучшие практики по выпуску гражданской продукции оборонных предприятий и разработать предложения по решению проблем, сдерживающих этот процесс, мы проводим ежегодное масштабное исследование проектов в этой области. За два года мы изучили кейсы более 650 организаций ОПК. Уверен, вместе мы найдем наиболее эффективные способы преодоления имеющихся барьеров на этом пути", - сказал Фрадков.