МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома по методу API

Москва, 25 августа. МТС объявляет о предоставлении бесплатного доступа к платформе разрабатываемой системы умного дома МТС по методу API производителям смарт-устройств. Для начала работы с системой производителю необходимо обеспечить cloud2cloud интеграцию прибора и поддержать открытый протокол управления устройствами на стороне своего сервиса. Пользователям для добавления устройства в приложение необходимо только активировать гаджет и выбрать аккаунт вендора.

"Возможности "МТС Умный дом" (6+) позволяют управлять устройствами различных брендов в одном приложении. Производители получают бесплатный доступ к многофункциональной платформе и возможность значительно улучшить пользовательский опыт и расширить аудиторию через масштабирование на абонентскую базу крупнейшего оператора в стране. В свою очередь, пользователи получают простой и понятный продукт, который можно настроить у себя дома самостоятельно и управлять им через мобильное приложение", - прокомментировал директор по продуктам и партнерствам МТС Максим Лаптев.

По его словам, компания сейчас активно тестирует приложение и наполняет его новым функционалом, но уже сегодня пользователи могут с его помощью выбрать и купить необходимые устройства и настроить централизованную систему управления со смартфона.

Разрабатываемая платформа работает в режиме beta-тестирования и позволяет, например, возможность включения света при открытии двери или выключение розеток при выходе из дома. Пользователи также могут отслеживать внештатные ситуации, оповещение о которых моментально поступает пользователю на смартфон.

Абоненты любых мобильных операторов уже могут протестировать в приложении девайсы Redmond, Elari, Aqara, Perenio, Hiper, Polaris, Rubetek и Yeelight. В планах МТС до конца 2021 года добавить поддержку умных устройств от Ezviz, Ujin и других производителей.