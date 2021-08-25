Главы крупнейших предприятий ОПК обсудили с банкирами меры для привлечения молодых кадров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Руководители и топ-менеджеры крупнейших оборонных предприятий страны обсудили варианты решения кадровых проблем, среди которых стимулирующие выплаты для специалистов и льготные условия приобретения жилья. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ПСБ, глава которого Петр Фрадков принял участие в заседании.



"В ходе Международного военно-технического форума "Армия – 2021" прошло заседание Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при Комиссии Госдумы РФ. Члены совета обсудили варианты решения кадровых проблем оборонных предприятий, а также вынесли ряд предложений по повышению доступности кредитных ресурсов для них", - рассказали в пресс-службе.



Сообщается, что в мероприятии участвовали руководители и топ-менеджеры крупнейших оборонных предприятий страны, представители государственных ведомств, а также банковского и финансового сообщества.



Как пояснили в пресс-службе, ПСБ совместно с НИР "Иннопрактика" опросил высокотехнологичные предприятия о темах, которые они считают важным проработать в рамках Экспертного совета. По результатам выяснилось, что на сегодня одна из наиболее острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах.



"Сейчас предприятия решают свои кадровые проблемы в основном самостоятельно – направляя сотрудников на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Экспертный совет ранее предложил дополнительные меры поддержки и привлечения молодых специалистов. Среди них – стимулирующие выплаты для специалистов и льготные условия приобретения жилья", - сказал глава ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.