Почти 45 дворов благоустроили в Смоленской области с начала года

СМОЛЕНСК, 25 августа. /ТАСС/. Почти 45 дворов и 16 общественных пространств удалось благоустроить в Смоленской области с начала 2021 года в рамках реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день завершены работы по благоустройству 44 дворовых и 16 общественных территорий. В нынешнем году на благоустройство дворовых и общественных территорий Смоленской области направлено порядка 290 млн рублей из бюджетов всех уровней. За счет указанных средств в 31 муниципальном образовании проводится ремонт 74 дворов и 38 общественных пространств – детских и спортивных площадок, парков, скверов, пешеходных дорожек, площадей", — пояснили в пресс-службе.

В числе наиболее отстающих муниципалитетов по количеству благоустроенных территорий входят Гагарин, Вязьма и Сычевка, однако, по данным пресс-службы, рисков срыва проекта ни в одном из муниципальных образований не будет. "Хотелось бы отметить положительный опыт реализации проекта, где благоустройство было проведено наиболее оперативно – в Демидове полностью отремонтированы три дворовые территории, в поселке Верхнеднепровский – четыре. Кроме этого, в Голынках была благоустроена площадка отдыха, в селе Угра завершен ремонт площади Ленина, в Озерном обустроена парковая территория по улице Кольцевая, а в Духовщине установлена детская спортивно-игровая площадка на улице Максима Горького", — добавил губернатор Смоленской области Алексей Островский, слова которого приводит пресс-служба.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.