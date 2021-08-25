Москва, 25 августа. 24 августа 2021 года в Центре современного искусства ВИНЗАВОД состоялась защита финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters (6+) в формате невербального пластического перформанса по мотивам пьесы Шекспира "Сон в летнюю ночь" (16+). Десять перформансов, вплетенные в единую канву пространства волшебного леса были созданы десятью командами финалистов трех компетенций: художниками по костюмам, художниками-оформителями и художниками по свету.

Авторами идеи финального задания стали главные эксперты в компетенции "Художник по костюмам" Анастасия Нефедова, "Художник по свету" Сергей Васильев и историк моды Людмила Алябьева. Режиссером-постановщиком перформанса выступил главный эксперт в компетенции "Художник-оформитель" Ростислав Протасов. Хореограф-постановщик - Лина Лангер. Авторскую музыку для постановки создал лауреат чемпионата ArtMasters-2020, композитор Никита Ямов.

"Разрабатывая задание мы хотели погрузить финалистов в условия реальной работы, с которой они столкнуться при реализации проектов в театре, кино или на телевидении. Основа - это командная работа, общение и взаимодействие различных специалистов друг с другом", - поделилась главный эксперт чемпионата ArtMasters в компетенции "Художник по костюмам", художник театра и кино, главный художник "Электротеатра Станиславский" Анастасия Нефедова.

Для подготовки финального задания у участников было чуть больше месяца: сначала дистанционно, а последние десять дней очно в Москве. Художники по костюмам проектировали и создавали образы в актуальном ключе темы финала "Преображая мир" для каждого из героев пьесы, доставшиеся им методом жеребьевки. Вдохновившись идеями эскизов костюмов, художники-оформители создали характер локаций для каждого персонажа, а художники по свету вдохнули жизнь в действо. Музыка, созданная специально для перформанса, раскрывала характер каждого персонажа и создавала целостное ощущение присутствия в волшебном лесу.

"Финалисты чемпионата ArtMasters - это будущее креативных индустрий. Каждое задание, которое участники представляют экспертному жюри - это полноценный продукт, продуманный и отвечающий самым высоким требованиям не только чемпионата, но и индустрии. На каждую защиту мы приглашаем представителей ведущих работодателей индустрии, потому что для нас важно не только выявить лучших специалистов, но и открыть для них возможность дальнейшей работы в крутых проектах", - прокомментировал директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

ТАСС - информационный партнер.