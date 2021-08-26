ММК вводит в эксплуатацию новую систему для повышения уровня клиентского сервиса

ТАСС, 26 августа. В ПАО "ММК" введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система "Аналитический инструмент влияния изменений заказа, конкретизация и регламентация процесса проверки и исправлений ошибок". Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", цель проекта – повысить уровень клиентского сервиса ПАО "ММК", исполнительскую дисциплину и качество календарного планирования.

"Разработка и внедрение системы проводились в рамках реализации Стратегической инициативы "Продажи точно в срок" под руководством заместителя генерального директора по продажам Сергея Ушакова и при активном участии специалистов дирекции по продажам. Разработчик системы – ООО "ИТЦ Аусферр", - сказано в сообщении.

На предприятии отметили, что система позволяет производить глубокую проверку заказов и котировок на технологическую исполнимость непосредственно в момент их оформления. Разработанный в рамках проекта "АРМ (автоматизированное рабочее место) проверки исполнимости заказа и обработки ошибок" позволяет менеджеру сбыта и специалисту группы объемного и календарного планирования (ГОКП) оперативно принимать решения по уточнению и оптимизации характеристик заказа в соответствии с технологическими возможностями и ограничениями календарного плана.

В процессе промышленной эксплуатации системы продолжается настройка модели в части выбора оптимальных параметров заказов по различным критериям и уточнения рекомендаций для менеджера сбыта.

"Математическая модель, заложенная в систему, подбирает оптимальную с точки зрения производства комбинацию параметров заказа, а также уточняет, возможно ли исполнение заказа в обозначенный период поставки. Информация предоставляется менеджеру сбыта и специалисту ГОКП в режиме онлайн и в большинстве случаев освобождает их от необходимости длительных консультаций со специалистами других структурных подразделений ПАО "ММК", - сказано в сообщении управления.