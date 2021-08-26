Федерация креативных индустрий на РКН уделит внимание инфраструктурным вопросам

Москва, 26 августа. В Москве 26–29 августа пройдет ежегодное мероприятие Российская креативная неделя (6+), в ней примет участие Федерация креативных индустрий, объединяющая ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные бизнесы. Главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, которое организуют ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Москвы, соберет на своей площадке представителей сферы для диалога и выработки повестки на следующий год.

Открывающим событием недели станет комиссия Госсовета России по направлению "Культура", которая состоится 26 августа. В рамках заседания эксперты и представители власти обсудят Концепцию развития креативных индустрий, федеральный документ, юридически закрепивший терминологию и сферы КИ. Также будет поднят вопрос координации региональных мер и определения нового вектора сбалансированного формирования рынка. Возглавит встречу губернатор Самарской области и председатель Госсовета России по направлению "Культура" Азаров Дмитрий Игоревич, а поддержат его: начальник управления президента РФ по общественным проектам Новиков Сергей Геннадьевич, министр культуры РФ Любимова Ольга Борисовна, министр цифрового развития РФ Шадаев Максут Игоревич, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Жаров Александр Александрович, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фурсин Алексей Анатольевич и другие.

Модерировать встречу будут директор ФГБУ "Роскультцентр", директор Российской креативной недели, член правления Федерации креативных индустрий Абрамова Марина Николаевна и президент Федерации интеллектуальной собственности Матвеев Сергей Юрьевич.

27 августа пройдет первая офлайн-презентация Creative Russia Map, разработанная Федерацией креативных индустрий и Фондом "Креативные практики". Сервис Creative Russia Map – интерактивная карта инфраструктурных организаций России, которая предоставляет возможность креативным предпринимателям настроить точный поиск по необходимым параметрам. Карта работает по принципу Википедии, где все пользователи могут редактировать данные и вносить изменения в текущий каталог. В ходе встречи представители из различных сфер креативных индустрий обсудят возможные пути развития креативной карты и ее роль в сфере творческих индустрий.

29 августа, в последний день Российской креативной недели, д.э.н., проф., декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель Института национальных проектов, председатель правления Федерации креативных индустрий Аузан Александр Александрович проведет семинар-дискуссию "Креативная экономика России: преодоление барьеров и перспективы развития". Важной темой в рамках панели станет Конвенция – первый стратегический документ, создание которого инициировала Федерация креативных индустрий совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова. Цель документа – институализация профессионального сообщества, взаимодействие с ключевыми игроками рынка, развитие креативной экономики, защита интересов представителей творческих индустрий, а также продвижение тем, связанных с КИ на законодательном уровне.

"Я рад присоединиться к Российской креативной неделе и принять участие в главной панельной дискуссии "Креативная экономика России: преодоление барьеров и перспективы развития". В рамках Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий при экономическом факультете МГУ мы наработали огромный массив данных по работе с креативными индустриями и точками роста для всей страны в области креативной экономики. Такие экспертные встречи на таких важнейших мероприятиях как РКН помогают сформулировать единый подход и эффективный пул рекомендаций, позволяющих при их быстром внедрении создать серьезные перспективы для будущего развития креативной экономики России – новой промышленной политики страны. Мы понимаем, как помочь реализовать весь творческий потенциал, накопленный в России", – отметил основатель и председатель Совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков.

29 августа также пройдет сессия "Право интеллектуальной собственности – как защитить свое творчество", в рамках которой специалисты в сфере интеллектуальной собственности расскажут простыми словами о "жизненном цикле" креативного продукта: от появления или выявления до монетизации и защиты, о том, как избежать правовых проблем или минимизировать их. Бренд, проект, картина, музыка, биты, графика, даже собственная группа в социальных сетях, все это – интеллектуальная собственность, которая, подобно банковскому вкладу или инвестиции, нуждается в грамотном управлении и защите. Спикерами выступят президент Ассоциации IPChain, председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, член правления Федерации креативных индустрий Кричевский Андрей Борисович, президент Федерации интеллектуальной собственности Матвеев Сергей Юрьевич, управляющий IT-проектами Ассоциации IPChain Брусникина Валерия и другие.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов отметил, что за прошедший год с момента первой Российской креативной недели тема креативных индустрий стала повесткой многих заседаний федеральных и региональных органов.

"Несмотря на высокие мировые темпы роста креативной экономики, в России этот рынок пока недооценен. Понимание данной ситуации подстегнуло рынок к формулированию значений ключевых терминов, формированию перечней приоритетных КИ, исследованию среды, а также побудило фиксировать необходимые законодательные инициативы для развития. От второй Российской креативной недели, как самого крупного индустриального события, я ожидаю очередной практической повестки, общего вектора для гармонизации взаимодействия участников, чтобы осмысленно всем рынком войти в новый креативный год", – подытожил Игорь М. Намаконов.