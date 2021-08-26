ПАО "МЗИК" второй год подряд вошло в топ-10 рейтинга РФ "Лидерство на гражданских рынках"

ТАСС, 26 августа. ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"), одно из ведущих предприятий ОПК Урала, второй год подряд удерживает позиции в топ-10 рейтинга "Лидерство на гражданских рынках". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

Список предприятий ОПК - лидеров в области диверсификации производства был оглашен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" (18+). Первый этап исследования уровня диверсификации организаций ОПК был проведен в прошлом году. ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" проанализировали результаты деятельности более чем 350 предприятий и выделили те, которые по совокупности показателей демонстрировали лучшие практики по выпуску гражданской продукции. В их число вошло и ПАО "МЗИК".

На предприятии отметили, что в 2021 году рейтинг изменился: в списке победителей появились восемь новых участников. "Однако Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, благодаря постоянной работе по расширению продуктовой линейки, сохранил лидирующие позиции. Так, на сегодняшний день предприятие является единственным в России разработчиком и производителем целой гаммы подъемно-транспортного оборудования, а также ряда моделей коммунальной техники", - сообщили в пресс-службе.

В частности, на выставке "Армия-2021" ПАО "МЗИК" продемонстрировало свои последние разработки - электрическую тележку ЭТ-2064 с асинхронным приводом и двигателем мощностью менее 4 кВт, а также опытный выставочный образец малогабаритной многофункциональной коммунальной машины МК1000. Эта модель отличается компактностью и повышенной маневренностью, многообразием сменного навесного оборудования, позволяющего круглогодично обслуживать городские и промышленные территории. Кроме того, вниманию посетителей форума были представлены серийно выпускаемые электропогрузчики серии МР20.

В ближайшем будущем в ассортименте изделий появится штабелер грузоподъемностью от 1,2 до 1,6 тонны с высотой подъема до 6 м, транспортировщик паллет грузоподъемностью 2 тонны и коммунальная вакуумная машина МК2000 с дизельным двигателем – эту модель калининцы разработали специально для регионов, где нет газозаправочных станций.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.