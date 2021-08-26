Завод "Уральские локомотивы" победил в конкурсе РЖД

ТАСС, 26 августа. Завод "Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область) одержал победу в девятом ежегодном конкурсе ОАО "РЖД" на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем.

Как сообщили в четверг в пресс-службе уральского машиностроительного предприятия, победа присуждена предприятию в номинации "Подвижной состав" за электропоезд "Ласточка" ЭС1П. Вручение награды состоялось 26 августа в рамках железнодорожного салона техники и технологий на пространстве колеи 1520 "PRO//Движение. Экспо", который проходит на площадке испытательного полигона ВНИИЖТ в Щербинке (Москва).

Диплом из рук начальника департамента технической политики - и. о. главного инженера ОАО "РЖД" Владимира Андреева получил первый заместитель начальника департамента по управлению качеством завода "Уральские локомотивы" Иван Ерохин. Это уже четвертый по счету диплом за лучшее качество подвижного состава в копилке предприятия.

Ежегодный конкурс РЖД проводится в трех номинациях: "Подвижной состав", "Компоненты для подвижного состава и инфраструктуры", а также "Системы диагностики и управления". При определении победителя учитывается множество показателей, в том числе: способность продукции удовлетворять установленные и перспективные требования ОАО "РЖД", надежность, взаимодействие с потребителем, экспертная оценка инновационности продукта. Основным критерием является отсутствие нарушений безопасности.

Скоростной электропоезд "Ласточка" модификации ЭС1П разработан заводом "Уральские локомотивы" по заданию РЖД и выпускается с 2018 года. Это двухсистемный поезд повышенной комфортности, предназначенный для межрегиональных перевозок пассажиров на расстояние до 700 км на путях, электрифицированных как постоянным, так и переменным током. В июне текущего года завод получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) на его новую модификацию - электропоезд "Ласточка" ЭС1П в 10-вагонном исполнении.

"На сегодня заводом произведено 32 электропоезда ЭС1П. "Ласточки" этой серии обслуживают 11 маршрутов, в том числе и международное направление Москва - Минск. Награда, полученная нами сегодня, - это не только признание лидерства "Уральских локомотивов" в сфере производства скоростных пассажирских поездов. Это еще и показатель доверия и надежного долгосрочного партнерства между заводом и нашим главным заказчиком - РЖД", - отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения.

Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия - выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.