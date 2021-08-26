STADA продолжает опережать рынок в I полугодии и укрепляет основу для дальнейшего роста

Москва, 26 августа. Благодаря стабильным показателям органического роста и поддержке за счет недавних приобретений в сегменте Consumer HealthCare и специализированных продуктов STADA добилась в первой половине 2021 года роста продаж на 5% с учетом курса валют, достигнув показателя в €1,51 млрд, что соответствует росту продаж на 3% по сравнению с предыдущим годом. По данным за июнь 2021 года от агентства по исследованию глобального рынка IQVIA, этот рост произошел на фоне падения европейского рынка непатентованных фармацевтических препаратов на -1,8%.

Инвестиции в будущие возможности роста в размере более €1 млрд в 2020 году, включая покупку компании по производству биологически активных добавок Walmark, портфеля Takeda в России и СНГ и лицензирование препарата для лечения поздней стадии болезни Паркинсона, а также успешная интеграция этих приобретений в первой половине 2021 года, позволили STADA продемонстрировать рост в дополнение к органическому увеличению доли рынка.

В первом полугодии 2021 года STADA объявила о своем согласии приобрести у Sanofi 16 брендов, представленных на основных европейских рынках. Эту сделку планируется завершить в третьем квартале 2021 года. Начиная с ноября 2021 года, STADA также будет выступать в качестве локального партнера по дистрибьюции для портфеля Sanofi в сегменте Consumer HealthСare в 20 европейских странах. Соглашение включает в себя около 50 хорошо зарекомендовавших себя брендов.

В то время как торговая конъюнктура в Германии в первой половине этого года оставалась жесткой из-за последствий пандемии COVID-19, Россия, второй по величине рынок присутствия STADA, превзошла ожидания, и не в последнюю очередь за счет увеличения продаж брендовых продуктов и приобретения портфеля Takeda в 2020 году.

Исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер отметил: "Российский бизнес - второй по величине для STADA в мире, и мы продолжаем расширять его, инвестируя в стратегически важный для нас рынок.

По итогам первого полугодия 2021 года общий рост продаж STADA, включая органический рост, а также приобретения и слияния, составил по сравнению с аналогичными показателями 2020 года + 55%. Мы увеличиваем свою долю в сегментах рынка, где мы традиционно активны, и по итогам первого полугодия 2021 года заняли вторую строчку в рейтинге фармацевтических компаний на российском розничном рынке".

При этом рост продаж STADA за первое полугодие 2021 в сегменте Consumer HealthCare (СНС) в России составил +57% по сравнения с сопоставимым периодом 2020 года.

Рост продаж STADA за первое полугодие 2021 в сегменте Рецептурных препаратов (Rx) в России составил +52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что обусловлено наращиванием доли рынка.