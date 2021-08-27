Правовые особенности защиты творческих индустрий рассмотрят на креативной неделе

Москва, 27 августа. Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP в рамках Российской креативной недели (6+) подготовил специальный образовательный курс "Техника правовой безопасности от музыки до архитектуры" где впервые будут рассмотрены конкретные проблемы различных креативных индустрий.

Два дня 27 и 28 августа, директор Digital IP и вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская в серии из шести мастер-классов расскажет о том, как на практике применять юридические нормы для выявления и использования объектов интеллектуального права.

Мастер-классы охватят следующие индустрии: издательское дело, журналистика и новые медиа; изобразительное искусство и архитектура; музыку, IT, графика и игры; кино и телевидение. Слушатели узнают, как выбрать оптимальную модель охраны результатов творческой деятельности, какие существуют алгоритмы необходимых формальных действий при создании, продвижении и использовании продукта творческого труда.

Участники мастер-классов получат информацию о моделях управления имущественными творческими правами и познакомятся с актуальными правовыми проблемами в конкретных индустриях и перспективами их решений.

Серия их образовательных мастер-классов начнется 27 августа в павильоне "Издательское дело и журналистика", где Екатерина Чуковская расскажет о технике правовой безопасности в издательском деле, журналистике и новых медиа.

Следующие мастер-классы пройдут 27‒28 августа в павильоне "Музыка и саунд-дизайн". Все они будут посвящены технике правовой безопасности в различных креативных отраслях: изобразительное искусство и архитектура, музыка, мода и дизайн, IT, графика и гейминг, кино и телевидение.