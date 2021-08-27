В облаке МТС работают системы противопожарной безопасности 1500 социальных объектов

Москва, 27 августа. Как сообщается, система "Реплекс" - это разработка Тюменского технопарка. Она представляет собой комплексный цифровой ресурс на основе BIM-технологий для удаленного мониторинга противопожарного оборудования. Решение работает по принципу цифрового двойника противопожарной системы охраняемых объектов. На данный момент используется почти во всех федеральных округах страны. Разработка одобрена МЧС России, включена в Единый реестр отечественного ПО и банк решений "Умный город". Система интегрируется с Единым порталом государственных услуг.

В облако #CloudMTS перенесены ключевые составляющие интеллектуальной системы: цифровые (информационные) 3D-модели охраняемых объектов с элементами противопожарной защиты, электронные журналы пожарной безопасности и инвентаризации, CRM-система. На облачную платформу мигрировали мобильные приложения "Реплекс" (6+) для Android и iOS. С их помощью можно оперативно узнавать о сроках эксплуатации, исправности и последней дате поверки отдельных элементов системы.

По словам генерального директора компании "Служба мониторинга. Тюмень", резидента Тюменского технопарка Владимира Васильева, переход в облако позволяет быстро масштабировать систему, обеспечивая ее бесперебойную работу и оптимизируя операционные расходы. "Нам не нужно инвестировать в создание собственного дата-центра по хранению и обработке данных, объем которых растет с каждым месяцем", - комментирует Васильев.

Как говорит директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов, этот проект еще раз подтверждает, что облака могут обеспечивать эффективную работу целой отрасли или направления, например, противопожарной безопасности. "Миграция в облако обеспечила надежную работу системы в условиях роста числа присоединяемых к ней объектов и объемов данных, повысила эффективность взаимодействия элементов системы. В проекте используется аттестованное облако, которое обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ "О персональных данных", - добавляет Мотовилов.

На цифровой схеме защищаемого объекта можно подробно указать все элементы противопожарной защиты, их расположение и характеристики. Система автоматически фиксирует данные о неисправностях в цифровом журнале, и оперативно передает обслуживающим организациям.