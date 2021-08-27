Губернатор Югры посетила новую электрозарядную станцию "Россети Тюмень" в Сургуте

ТАСС, 27 августа. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова посетила новую электрозарядную станцию (ЭЗС) в Сургуте, сообщили в пятницу в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень". Дополнительную точку питания электромобилей установила компания "Россети Тюмень" в июле 2021 года возле одного из крупнейших торговых центров города для того, чтобы югорским владельцам экологичного транспорта было удобно заряжать электрокары.

"Вместе с главой региона новую зарядную станцию оценили и владельцы электромобилей. Сегодня в Сургуте насчитывается порядка 40 электрокаров, хотя еще четыре года назад в городе был один такой автомобиль. Рост количества экологичного транспорта требует ускоренного развития инфраструктуры", - сказано в сообщении.

"Сегодня мы остро ощущаем нехватку быстрых зарядных станций, которые позволяли бы нам за 40 минут заряжать свое авто. Для комфортной езды необходимо установить несколько таких ЭЗС и желательно в разных концах города. Зарядные станции медленного цикла также необходимы, но ставить их нужно на придомовой территории", - приводят в компании слова члена инициативной группы владельцев электромобилей Сургута Лины Андреевой.

Для развития электрозарядной инфраструктуры в Сургуте "Россети Тюмень" прорабатывают вопрос установки еще одной ЭЗС возле крупного торгового центра в северо-западной части города. По словам директора сургутского филиала компании Виталия Мазурова, размещение электрозарядных станций возле популярных городских пространств отвечает запросам общественности. Места для установки новых зарядных станций энергетики выбирают совместно с сообществом электромобилистов Сургута.

В управлении добавили, что общественники на встрече с губернатором предложили создать рабочую группу, которая разработает комплекс мероприятий для развития электрозарядной инфраструктуры в Югре. Наталья Комарова одобрила эту идею и отметила, что помимо своей экологичности, электромобили позитивно влияют на безопасность дорожного движения. "В августе этого года правительство РФ приняло концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на ближайшие 10 лет. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей, открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. Такие станции есть у нас в Сургуте. В планах руководства города увеличить число колонок, проработать с частными инвесторами и городскими энергетическими компаниями вопросы организации и строительства электрозаправочных станций. Правительство автономного округа включит в государственные программы решения по созданию условий для эксплуатации электрического автомобильного транспорта", - подчеркнула глава региона.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.