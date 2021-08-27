В Северо-Кавказском федеральном округе выбрали лучших экспортеров года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Победителями окружного этапа всероссийской премии "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе стали восемь предприятий. Об этом в пятницу сообщили на портале "Российского экспортного центра" (РЭЦ).

"Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила восемь победителей в Северо-Кавказском федеральном округе. По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия", - сказано в сообщении.

Победители окружного этапа были определены в 10 номинациях. Так лучшим экспортером года в сфере промышленности в категории "крупный бизнес" стал производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции компания "Арнест". Победителем в аналогичной номинации, но в категории "малое и среднее предпринимательство" стало предприятие по производству алмазного инструмента "Терекалмаз". Среди победителей также "Чеченские минеральные воды", "1-ая Ватер Компани", "ТД Аскания", "Дивисус", ИП Погребняк М.Е.

Явным лидером оказался Ставропольский край, завоевав семь наград. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, слова которого приводятся в сообщении, край намерен и дальше наращивать экспортные показатели. Сейчас основу экспорта на Ставрополье составляют несырьевые неэнергетические товары, отметил Владимиров, а главные импортёры региона - страны СНГ: Азербайджан, Казахстан, Армения и Беларусь.

"Несмотря на трудности, связанные с пандемией, в прошлом году выросла доля экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня в лидерах по импорту ставропольской продукции присутствуют Азербайджан, Китай, США, Казахстан и Армения. На достигнутом не останавливаемся. У Ставрополья большие планы по расширению присутствия нашей продукции на зарубежных рынках", - сказал Владимиров.

О премии

Как поясняет пресс-служба, премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Сообщается, что торжественная церемония награждения победителей состоится осенью. Кроме того, компании, ставшие лучшими по результатам окружного этапа, примут участие во втором - федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также информационная поддержка экспортеров.