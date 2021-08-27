Томская и Омская области стали лидерами по числу лауреатов премии "Экспортер года" в СФО

ТАСС, 27 августа. Представители Томской области выиграли четыре из 11 номинаций Всероссийской премии "Экспортер год" в Сибирском федеральном округе, еще одним лидером по числу победителей стала Омская область - три лауреата. При этом два сибирских предприятия сумели выиграть сразу по две номинации, сообщила в пятницу пресс-служба АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ).

"Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила девять победителей в Сибирском федеральном округе. По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия", - говорится в сообщении.

Представители Томской области выиграли в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "малое и среднее предпринимательство" (победитель - "Эко-фабрика Сибирский кедр", переработчик орехов и ягод), в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "малое и среднее предпринимательство" (производитель интерактивных терминалов для развлекательной индустрии "Универсальные терминал системы"), а также в номинациях "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство" и "Прорыв года" (в обеих победила компания "Рубиус Групп", специализируется на программном обеспечении).

Индивидуальный предприниматель из Омской области С.Н. Маричев, занимающийся разработкой и производством оборудования для электрогитары, получил премию в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "малое и среднее предпринимательство". Два других омских победителя - занимающаяся продвижением российских производителей за рубежом компания "Сибирь ИмпЭкс" в номинации "Трейдер года" в категории "крупный бизнес", а также "ТПК "Сладонеж" (входит в холдинг кондитерской фабрики "Сладонеж") в номинации "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство".

Две награды получил Барнаульский патронный завод (Алтайский край) - в номинациях "Новая география" и "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес". Остальные две премии ушли в Новосибирскую область - отличились поставщик агрокультур АО "Новосибирскхлебопродукт в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес", а также АО "СКТБ "Катализатор" (производитель катализаторов, сорбентов и носителей для катализаторов для нефтепереработки, нефтехимии, сероочистки и промышленной экологии) в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес".

Сообщается, что победители окружного этапа примут участие во втором этапе конкурса - федеральном. Церемония награждения победителей федерального этапа пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России", победители получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.

"Хочется отметить значительную диверсификацию несырьевого неэнергетического экспорта из макрорегиона. В основе сибирского экспорта, конечно, продукция ТЭК, металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, в ряде регионов растет АПК. Но неожиданно мы видим, что можем завоевывать рынки в локальных сегментах: от катализаторов для нефтехимии до спортивного оружия и патронов, от кондитерских изделий до музыкальных инструментов, от программного обеспечения до образовательных интерактивных терминалов. Сибирь поражает разнообразием товаров, которые может производить на мировом уровне качества", - отмечает первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, его слова приводит пресс-служба.

"Наращивание экспорта - это не только один из ключевых приоритетов укрепления экономики России, но мощный импульс для развития отечественного бизнеса. Задача Российского экспортного центра - дать предпринимателям наиболее эффективные механизмы и меры поддержки, доказывая, что экспорт реален и доступен для всех. Сегодня этот тренд только зарождается, однако с каждым годом все больше компаний понимают преимущества ведения экспортной деятельности и на деле доказывают, что для них не существует никаких преград на пути открытия новых зарубежных рынков", - цитируют в пресс-службе гендиректора АО "РЭЦ" Веронику Никишину.