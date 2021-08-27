Финтех-сервисы МТС стали победителями премии FINAWARD 2021

Москва, 27 августа. ПАО "МТС", ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о победе в ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2021.

Блокчейн-платформа для торгового финансирования Factorin стала победителем в номинации "FINTECH стартап - восходящая звезда" от фонда "Сколково", дипломом за третье место отмечен МТС Банк в номинации "Внедрение Open API в банкинге" за трансформацию мобильного приложения в смартбанк - сервис для управления финансами для клиентов разных кредитных организаций.

Премия FINAWARD проводится ежегодно журналом "Банковское обозрение" с 2012 года. Экспертный совет, состоящий из аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка, определяет самые яркие продуктовые и IT-решения в финансовом секторе. Среди номинантов и лауреатов премии - крупнейшие банки, страховые и финтех-компании. Всего на премию было подано свыше 800 проектов. Результаты голосования проходят официальный аудит.

Справка:

Factorin - одна из ведущих блокчейн-систем для торгового финансирования в мире и крупнейшая платформа для факторинга и динамического дисконтирования в России, к которой подключены ведущие торговые розничные сети "Дикси", "Магнит", "Виктория", сеть салонов связи МТС, а также 40 банков и факторинговых организаций и сотни компаний-поставщиков. В июле 2021 года группа МТС приобрела 51% уставного капитала ООО "Факторин" (компании-владельца блокчейн-решения).

Смартбанк - это универсальный цифровой офис для решения повседневных задач на базе мобильного приложения МТС Банка. Пользователям доступен традиционный функционал онлайн-банкинга: оформление в два клика виртуальных карт и других финансовых и страховых продуктов, дистанционное погашение кредитов, а также просмотр баланса своих карт и счетов в разных банках, включая историю по операциям. Трансформация мобильного приложения в смартбанк реализована с помощью сервисов на базе технологии Open API - "Импорт данных из других банков" и "Персонализация платежей".

ПАО "МТС-Банк" (МТС Банк) - универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Банк предлагает цифровые финансовые сервисы и активно развивает дистанционные каналы обслуживания, которые выбирают миллионы пользователей. Имея филиалы в более чем 50 крупнейших городах страны, МТС Банк также реализует полный спектр традиционных розничных финансовых услуг. МТС Банк принадлежит ПАО "Мобильные ТелеСистемы", крупнейшему оператору мобильной связи в России и ведущему поставщику цифровых услуг. Благодаря синергии с МТС продукты и решения МТС Банка также широко представлен в салонах связи теком-оператора.