Российские компании получат дополнительную поддержку на международных рынках

Москва, 30 августа. /Росконгресс/ Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс, Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и обществом с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД" о стратегическом партнерстве по вопросам продвижения (популяризации) товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом и внешнеэкономической деятельности.

"Мы давно и успешно взаимодействуем с Фондом Росконгресс, принимаем активное участие как в формировании повестки деловых мероприятий, так и в самих проектах Фонда. Наше сотрудничество носит разноплановый характер, от экспертной и информационной поддержки до организации масштабных деловых событий в России и за рубежом. Подписанное соглашение позволит нам реализовать комплекс совместных мероприятий, направленных на поддержку российских брендов и укрепление имиджа России в мире", - подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В рамках Соглашения стороны договорились о реализации стратегического партнерства, включающего информационно-аналитическое, организационное, экспертно-аналитическое взаимодействие по вопросам продвижения (популяризации) товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом в рамках Проекта Национальный бренд "Сделано в России", а также мероприятий и проектов, реализуемых Фондом Росконгресс, АСИ и ООО "ТД НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД".

Для экспортного продвижения проектов АСИ GoGlobal на внешних рынках будет создан совместный проектный офис, который будет осуществлять деятельность в виде рабочей группы, состав которой формируется по запросу сторон в зависимости от предложенной к обсуждению повестки.

"Агентство стратегических инициатив объединяет усилия лидеров со всей страны для реализации социально-ориентированных проектов, помогает масштабировать на федеральный уровень лучшие идеи и инициативы. Проект АСИ GoGlobal занимается международным продвижение российских проектов. Фонд Росконгресс, как социально ориентированный нефинансовый институт развития, готов оказать всестороннюю поддержку отобранным проектам как на российском рынке, так и за рубежом", - отметил Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Стороны также договорились о взаимном участии в ключевых деловых мероприятиях, организованных участниками Соглашения, в том числе в форумах, конференциях, семинарах, симпозиумах и выставках в сфере поддержки и продвижения российского бизнеса на внутреннем и внешних рынках.

"Главной задачей нашего проекта является продвижение российского экспорта, бизнеса и культуры России. Мы являемся активными участниками деловых мероприятий, реализуем информационные кампании. С проектом АСИ GoGlobal у нас много общих целей, главной из которых является максимальная поддержка российского бизнеса на международных рынках. Совместная деятельность в рамках подписанного Соглашения открывает широкие возможности для решения поставленных задач", - подчеркнул генеральный директор ООО "ТД НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД" Михаил Садченков.

Целями проекта Национальный бренд "Сделано в России" являются создание международной медиа-площадки и IT-сервисов для продвижения российского экспорта, бизнеса и культуры среди потенциальных партнеров и потребителей; формирование дополнительных точек роста для развития промышленности и несырьевого экспорта России; продвижение имиджа России на международном уровне через реальное производство и несырьевой экспорт, а также создание дополнительных инструментов продвижения российских товаров и услуг на внешних рынках, автоматизации маркетинга и брендинга.