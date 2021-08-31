В администрации Волгоградской области обсудили сотрудничество ПАО "Газпром" и региона

Волгоград, 31 августа. Рабочая группа ПАО "Газпром", Администрации Волгоградской области и промышленных предприятий региона в формате видеоконференцсвязи обсудила промежуточные итоги по реализации Дорожной карты по расширению использования научно-технического и промышленного потенциала волгоградского региона для нужд ПАО "Газпром". Опорной структурой "Газпрома" в части реализации Дорожной карты является ООО "Газпром трансгаз Волгоград".

В своем докладе главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Алексей Кшесинский отметил: "Волгоградская область известна своим промышленным потенциалом, и мы уверены, что продукция предприятий региона будет востребована Газпромом".

За время реализации Дорожной карты с марта 2021 года, ООО "Газпром трансгаз Волгоград" рассмотрело заявки на использование для нужд ПАО "Газпром" 218 видов продукции 16 предприятий области. Все виды продукции способны составить достойную конкуренцию импортным аналогам и предложены для использования в производственной деятельности ПАО "Газпром".

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Юрий Марамыгин отметил: "На данный момент уже 46 видов продукции волгоградских предприятий включены в Единый реестр материально-технических ресурсов ПАО "Газпром". Только за период 2019 - 2020 годов у предприятий Волгоградской области для ПАО "Газпром" было закуплено оборудования более чем на 23 млрд рублей. Я уверен, что успешная реализация Дорожной карты позволит существенно расширить список организаций и объем высокотехнологичной продукции производителей региона, поставляемый компаниям Группы Газпром".