На Российской креативной неделе обсудили участие России в "Экспо-2020" в Дубае

Москва, 30 августа. 27 августа в рамках Российской креативной недели состоялась панельная дискуссия "Креативный ЭКСПОрт. Встреча Запада и Востока и место России в глобальной гонке", в которой приняли участие: заместитель председателя правления и член совета директоров "Экспо-2020" Доктор Тарек Оливейра Шайя (ОАЭ), заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, СЕО Robocom Карим Ибрагим (ОАЭ), генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, директор по развитию Комиссии по кинематографии и Департамента молодежи медиакластера TwoFour 54 Омар Альдахери (ОАЭ), руководитель проекта Dubai Creates Фируз Мирза-Заде (ОАЭ), основатель студии Main Road Post Арман Яхин. Модераторами стали главный специалист службы внешних коммуникаций RT, старший преподаватель МГУ, РАНХиГС и МГИМО, советник Группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" Анна Беликова и глава Департамента по геймингу и киберспорту медиакластера TwoFour 54 Султан Аль Риями (ОАЭ).

Креативная индустрия сейчас - наиболее быстроразвивающийся сектор экономики, а экспорт ее продукции в последние 5-10 лет стал одним из наиболее перспективных и привлекательных направлений. Поэтому неслучайно тема участия России в "Экспо-2020" в Дубае - "Творческий разум: определяя будущее". В России сегодня разработка компьютерных игр, графика, анимация и кино - это индустрии с наибольшим потенциалом в области креативных индустрий. На сессии лидеры данных сегментов и эксперты из ОАЭ обсудили новые возможности для продвижения российского креативного продукта на международной арене, в частности, в странах Ближнего Востока.

Заместитель председателя правления и член совета директоров "Экспо-2020" Доктор Тарек Оливейра Шайя: "Экспо-2020" - это отличная площадка, чтобы весь мир, который будет на Экспо в Дубае, а это 191 страна, узнал еще больше о настоящей России. Креативные индустрии в настоящий момент становятся критически важными уже для любого государства. И мы очень рады, что Россия выбрала именно такую тему для участия в выставке, ведь креатив, творческий разум - это то, чем Россия может по-настоящему гордиться".

Справка:

Выставка "ЭКСПО-2020" пройдет в Дубае (ОАЭ) в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и станет одной из самых больших в истории. Тема Всемирной выставки - "Соединяя умы, создаем будущее" (Connecting Minds, Creating the Future). Павильон России станет одним из самых больших на территории выставочного комплекса. Его главная тема - "Творческий разум: определяя будущее" (Creative Mind: Driving the Future), а его архитектурный образ воплощает именно идею постоянного движения как залога успешного развития.

Узнать больше о Российской Креативной Неделе по ссылке.

О Павильоне России на "Экспо-2020" можно узнать по ссылке.