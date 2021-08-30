МТС инвестирует 120 млн рублей в платформу клиентских данных KonnektU

Москва, 30 августа. Корпоративный венчурный фонд МТС объявляет о подписании обязывающего соглашения об инвестициях 120 млн рублей в платформу управления клиентскими данными KonnektU. Привлеченные средства KonnektU планирует направить на развитие платформы и инструментов анализа данных, а также на расширение каналов продаж и усиление команды.

По словам руководителя венчурного фонда МТС Ислама Мидова, компания наблюдает значительный рост спроса на сбор и обработку доступных данных о потребителях для улучшения клиентского опыта и прогнозирует ежегодный рост отрасли в среднем на 35% в ближайшие пять лет.

"МТС и KonnektU имеют множество вариантов для партнерства, в частности, мы рассматриваем возможность подключения к платформе рекламных сервисов МТС на основе Big Data", - подчеркнул Мидов.

KonnektU — это CDP-платформа для сбора и работы с клиентскими данными из разных каналов и их агрегирования в единый профиль для персонализации маркетинга и медиаоптимизации. Услугами платформы пользуются ведущие российские и международные компании из сфер FMCG, DYI, e-commerce, ритейла, авто, недвижимости, девелопмента и рекламы. В базах данных клиентов KonnektU содержится более 60 миллионов ID потребителей.

Ранее МТС инвестировала в финтех-платформу с ИИ TalkBank, сервис по оказанию бытовых услуг Airo, сервис для учета и управления личными финансами Coinkeeper и образовательную онлайн-платформу «Академия перемен», общая сумма сделок составила более 500 млн рублей.