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МТС инвестирует 120 млн рублей в платформу клиентских данных KonnektU

Компания рассматривает возможность подключения к платформе рекламных сервисов МТС на основе Big Data
Москва, 30 августа. Корпоративный венчурный фонд МТС объявляет о подписании обязывающего соглашения об инвестициях 120 млн рублей в платформу управления клиентскими данными KonnektU. Привлеченные средства KonnektU планирует направить на развитие платформы и инструментов анализа данных, а также на расширение каналов продаж и усиление команды.
 
По словам руководителя венчурного фонда МТС Ислама Мидова, компания наблюдает значительный рост спроса на сбор и обработку доступных данных о потребителях для улучшения клиентского опыта и прогнозирует ежегодный рост отрасли в среднем на 35% в ближайшие пять лет.
 
"МТС и KonnektU имеют множество вариантов для партнерства, в частности, мы рассматриваем возможность подключения к платформе рекламных сервисов МТС на основе Big Data", - подчеркнул Мидов.
 
KonnektU —  это CDP-платформа для сбора и работы с клиентскими данными из разных каналов и их агрегирования в единый профиль для персонализации маркетинга и медиаоптимизации. Услугами платформы пользуются ведущие российские и международные компании из сфер FMCG, DYI, e-commerce,  ритейла, авто, недвижимости, девелопмента и рекламы. В базах данных клиентов KonnektU содержится более 60 миллионов ID потребителей.
 
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