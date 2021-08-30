"Роснефть" приняла участие в экологической акции на уникальном озере в Тюменской области

ТАСС, 30 августа. Сотрудники предприятий "Роснефти" в Тюменской области - "РН-Уватнефтегаз", "Тюменнефтегаз" и "Тюменский нефтяной научный центр", приняли участие в экологической акции "Я делаю Родину чище - Тюмень. Соленое озеро". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ООО "РН-Уватнефтегаз".

"Экологическая акция на уникальной природной территории региона организована совместно с Издательским домом "Аргументы и факты" в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В рамках акции проведено благоустройство территории, на берегах озера установлены мусорные контейнеры и биотуалеты. Специально для туристов размещены информационные стенды, рассказывающие о целебных свойствах грязи и глины (помогают при гинекологических, кожных, опорно-двигательных, нервных и сердечно-сосудистых заболеваниях), а также уникальных характеристиках воды", - сказано в сообщении.

С 2011 года тюменское озеро имеет статус природного памятника регионального значения. По мнению местных жителей и туристов, вода и грязь озера Соленое по составу очень похожи на воду и грязь знаменитого Мертвого моря на Ближнем Востоке.

"Роснефть" и ее дочерние предприятия ежегодно принимают участие в различных экологических акциях по сохранению водных объектов для привлечения внимания к состоянию озер, родников и рек, а также бережному рациональному использованию водных ресурсов", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики "НК "Роснефть". В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов, в том числе, с использованием передовых технологических решений.

Весной 2021 года дочерние предприятия Компании в Тюмени в рамках акции "Вода России" провели субботник по уборке мусора на берегу озера Песьяное, предприятия Приволжского федерального округа в рамках дня Волги приняли участие в экологической акции по уборке прибрежных территорий, а нефтяники Саратовского НПЗ реализовали экологическую акцию "Чистая вода" по проверке качества воды в родниках Саратовской области.